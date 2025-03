Análisis del circuito de Las Américas: curiosidades

El Mundial de MotoGP aterriza este fin de semana en Austin (Texas, EEUU) para la disputa del Gran Premio de Las Américas, la tercera prueba de un campeonato que ha arrancado bajo el insólito y férreo dominio de dos hermanos: Marc y Álex Márquez, primero y segundo, respectivamente, en las dos carreras y los correspondientes esprints disputados hasta ahora, en Tailandia y Argentina.

Por eso, el circuito de Las Américas se presenta como una piedra de toque para la capacidad de los Márquez de sostener su dominio, pero quizás más para las opciones de reacción de sus rivales en el campeonato. Sin Jorge Martín, que sigue recuperándose se las lesiones que le dejó la pretemporada, Pecco Bagnaia, Enea Bastianini o Pedro Acostason algunos de los nombres llamados a responder frente al empuje de Marc y Álex.

Curiosidades del circuito de Las Américas

El circuito de Gran Premio de Las Américas entró en el calendario en 2013 y hasta ahora se han disputado 10 ediciones, de las que Marc Márquez ha ganado siete. Las seis primeras, desde el estreno hasta 2018, las consiguió de forma consecutiva. Por eso, el nombre del piloto catalán está inscrito con letras de oro en su historia. De hecho, en Austin lo conocen como 'The King of COTA', el rey del trazado, en la abreviatura en inglés del escenario: Circuit of The Americas.

Texas solo ha conocido victorias de pilotos españoles. Marc sumó su séptima corona en 2021, mientras que Álex Rins, se alzó con el triunfo en 2019 y 2023. Y Maverick Viñales, que se subió a lo más alto del podio el pasado año, ostenta además el récord del trazado.

El 'COTA', fue diseñado por el arquitecto Hermann Tilke, responsable de otros trazados del Mundial, como el de Sepang o el de Baréin y se terminó en 2012. Suma un total de 5,513 kilómetros y 20 curvas, once de ellas a izquierda y nueve a derecha, y se pilota en el sentido contrario a las agujas del reloj. La principal recta es de 1.200 metros, la más larga del campeonato.

Ahora, y tras unos años difíciles para él, Marc Márquez tendrá la oportunidad de recuperar su idilio con un circuito que reúne el espectáculo del Mundial con el plus del show más genuinamente estadounidense.