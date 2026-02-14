Ana Mena y Óscar Casas, protagonistas de Ídolos: una pareja por 'casualidad'

Si se echa un vistazo al cartel de Ídolos la historia puede parecer una de esas de 'chico conoce a chica y se enamoran', aunque nada más lejos de la realidad. Como explicó el productor de la película en una entrevista a SPORT, Ídolos "no es una película de motos, y tampoco es una historia de amor de Óscar Casas y Ana Mena, esta es una historia de reconciliación y de superar heridas familiares". Ídolos "es una historia paternofilial, donde un padre y un hijo tienen una herida y tienen que restañarla, tienen que recuperar lo que es la familia, y lo hacen a través del mundo de las motos, como podría haber sido a través del periodismo, o a través de un drama histórico", explicaba Jordi Gasull, guionista y productor de la cinta.

Para Gasull, conocido por 'Las aventuras de Tadeo Jones', 'Lope' o 'Atrapa la bandera', "la esencia está ahí, que todas las familias tenemos heridas más o menos grandes, y algunas más pequeñas, por suerte, pero siempre hay y va de eso. Creo que es una película que es difícil entrar, pero si entras, la respuesta es tremendamente positiva".

Pero aunque la relación entre los protagonistas no sea el eje principal de Ídolos, la realidad es que Ana Mena y Óscar Casas sí que protagonizaron su propia historia de amor gracias a la película. Y es que entre rodajes, circuitos y motos surgió un amor que los ha convertido en la pareja de moda, acaparando los focos en la alfombra roja y los diferentes eventos de presentación y promoción de la película.

Jordi Gasull, productor y director de la película 'Ídolos' / Gorka Urresola Elvira

Una pareja que estaba destinada a encontrarse, aunque ninguno de los dos estaba entre las opciones en el proyecto inicial de la película. Fue el azar, el destino o llámenle como quieran, el que decidió que Ana y Óscar debían encontrarse en este trabajo, eso y un buen casting por parte de ambos.

Como explica Gasull, Ana Mena llegó al proyecto de la mano de Warner, una de las productoras de la película. "El presidente de Warner España e Italia, Carlos Prada, me sugiere que probemos a Ana Mena, porque en Italia es una cantante súper conocida, ella además ha actuado, ha trabajado con Almodóvar, y me dijo, 'pruébala'".

"Yo, honestamente, y se lo he dicho a Ana, digo, 'uy, a ver qué pasa aquí'. Entonces, hablé con el director y cuando se hizo la prueba, Matt (Whitecross) me llamó y me dijo, 'tenemos a Luna, lo ha hecho fantástico'. Si el director está a gusto con la persona que va a trabajar y está convencido, yo como confío en él, adelante", recuerda Gasull, que tenía otra actriz en mente inicialmente.

Planta de piloto

En el caso de Edu, el protagonista masculino de la película, la elección de Óscar Casas llegó también un poco por casualidad. "Con el Óscar fue un poco diferente, teníamos un actor que queríamos todos, pero tuvo un accidente de moto", explica Gasull. "Y ahora, ¿a quién buscamos? Y, de pronto, pensé en Oscar Casas, que había trabajado con Lilian González e Inma Cánovas, que trabajan conmigo en 4 Cats, en una película que se llama Ángeles S.A., cuando era pequeñito. Me dijeron 'es buen actor, tiene carisma,…'. Lo propuse, les pareció a todos bien, hicimos una prueba y Matt también nos llamó diciendo, 'oye, me lo creo como piloto'".

Así Óscar se convirtió en Edu. "Tú lo ves ahí en el paddock y parece uno más, eso fue muy importante", apunta Gasull que recuerda como rodando una secuencia donde Óscar Casas está con todos los pilotos en el camión, "cuando se bajaron y la gente les pedía autógrafos, había gente que se quedaba desconcertada, porque pensaba que era Jorge Martín, pero fue muy divertido, la verdad".

El rodaje de Ídolos arrancó el 29 de agosto de 2024. Diez semanas de trabajo en diferentes ambientaciones de Italia y España en las que Óscar y Ana, Edu y Luna, se conocieron y arrancaron su particular historia. Un camino conjunto que continúa en este 2026 cuando finalmente la cinta ha llegado a la gran pantalla.