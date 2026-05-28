Alzamora, el descubridor de Marc Márquez: "Supe que era especial...la única duda era si crecería o se quedaría como Pedrosa"

Emilio Alzamora, campeón del mundo de 125cc en 1999, tiene una gran visión como 'cazatalentos'. En los últimos tiempos, con la empresa de representación SeventyTwo Motorsports, ha seguido reclutando a jóvenes pilotos que ya despuntan en el Mundial y el JuniorGP, como Carlos Cano, Brian Uriarte o Guido Pini. Pero mucho antes, en el homenaje que le organizó la federación catalana por su retirada, se cruzó en su vida Marc Márquez, al que guió desde los 12 años hasta 2022, cuando separaron sus caminos.

El ex piloto y manager de Lleida repasa ahora si experiencia junto al nueve veces campeón del mundo en la web italiana Moto.it. "Empecé en una escuela aquí en Barcelona, como director de equipo. Un amigo mío, que seguía el motocross, ya me había hablado de este chaval, Márquez, rapidísimo, con un trazado en las curvas especial. Luego lo vi por primera vez en la fiesta de mi retirada, aquí en Catalunya. Habían venido todos los chicos jóvenes a los que iba a dirigir, y allí conocí a Marc y a su padre", recuerda.

"Lo que más me sorprendió fue su madurez. Tenía solo 12 años, pero cuando hablabas con él se notaba que era muy maduro, siempre atento, siempre concentrado. No era como los demás, que iban a jugar al balón un poco despistados. Además, era muy valiente y muy rápido. La única incógnita era que era muy pequeño y no se sabía si crecería o si se quedaría como Pedrosa", revela Emilio.

Destaca tres momentos que reflejan quién es Marc Márquez. "Uno: la carrera de Portimão, se cayó en la parrilla, entró en boxes, salió último y ganó. Todo el ‘paddock’ lo vio. El segundo, en Moto2, en la su primera prueba en Valencia, batió el récord de la pista. Y el tercero, en los entrenamientos de Austin en 2013, les sacó un segundo a todos. Cada vez me decía: Este es especial".

Alzamora intenta transmir ese espíriu competitivo a los jóvenes: "Marc Márquez es muy completo. No digo que los demás no lo sean. Pero la capacidad de darlo todo los 365 días del año, en 22 carreras… al 100% es imposible, pero hay que estar siempre al 80-100% si se quiere luchar por el título mundial. Eso es lo que debe aprender esta nueva generación", dice.

Respecto a los problemas físicos que le han lastrado esta temporada y le han obligado a pasar nuevamente por el quirófano, Emilio toma distancia: "Si no estás ahí, no lo ves todo. Por desgracia, la mala suerte del año pasado, esa caída tras ganar el mundial… Después de una operación es normal que se necesite tiempo de recuperación, de recuperar fuerzas", dice. Eso sí, Alzamora tiene claro "Marc está en la pista porque quiere ganar, no corre por correr ni por el dinero. Si ha vuelto es para luchar y para ganar, estoy seguro"