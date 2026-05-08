Moto3
Álvaro Carpe lidera la primera sesión libre en Le Mans
El murciano finaliza al frente de la tabla de tiempos en Francia, superando a sus compatriotas David Almansa y Adrián Fernández
EFE
El español Álvaro Carpe (KTM) ha liderado la primera sesión libre de entrenamientos para el Gran Premio de Francia de Moto3, que se disputa este fin de semana en el circuito 'Bugatti' de Le Mans.
Carpe marcó un mejor tiempo en su última vuelta de 1:41.252, con escasamente 52 milésimas de segundo sobre David Almansa (KTM) y con el también español Adrián Fernández (Honda), tercero a 295 milésimas de segundo.
A pesar de sufrir hasta siete operaciones en una pierna en seis meses, el español David Muñoz (KTM), consiguió acabar tercero en su regreso a la competición en la primera carrera de España, en el trazado 'Ángel Nieto' de Jerez de la Frontera, y también en ser el primero en encabezar la tabla de entrenamientos con un tiempo de 1:44.083, que poco después batió su compatriota Álvaro Carpe (KTM).
Carpe rodó en 1:43.105, un registro que una vuelta más tarde igualó a la milésima de segundo Muñoz, pero que pronto rebajaron una serie de pilotos con el español David Almansa (KTM), con 1:42.898.
Muñoz, con 1:41.896, volvió a recuperar el liderato, aunque le duró poco, superado nuevamente por Almansa (1:41.818) y Carpe (1:41.850) por apenas unas milésimas de segundo, siendo al final cuarto (1:41.587) a 335 milésimas de segundo del líder de la tanda.
Mientras, el líder de la categoría, el español Máximo Quiles (KTM), era sexto (1:42.303) a 485 milésimas de segundo de Almansa, siempre rodando en solitario y centrado en su trabajo de puesta a punto de la moto.
Todo cambió en los minutos finales, en los que la pelea contra las agujas del reloj se la llevó Álvaro Carpe con un registro de 1:41.252, por delante de sus compatriotas David Almansa y Adrián Fernández, con Quiles en octava posición a medio segundo exacto del líder de la sesión.
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