¡Alterado el programa de carreras en Sepang tras el accidente en Moto3!

El escalofriante accidente entre José Antonio Rueda y el piloto suizo Noah Dettwiler, que obligó a trasladar a los dos pilotos al hospital más cercano en helicóptero, provocó que el horario de carreras quedase alterado.

Eran alrededor de las 5 de la mañana (hora española) cuando se producía el grave accidente. Los pilotos de la categoría se encontraban llevando a cabo la vuelta de formación y José Antonio Rueda salió de la tercera curva del trazado por el exterior y en medio de ella se encontró al suizo, muy lento en pista, posiblemente por algún problema en su moto.

Nada pudo hacer para evitarlo Rueda, quien impacto duramente contra el piloto del CIP Green Power, provocando un escalofriante accidente que terminó con el suizo tendido en medio de pista. Rápidamente, se activó el protocolo de seguirdad y una ambulancia atendió a Noah en pista, mientras Rueda, ya coronado campeón en Indonesia, era trasladado al centro médico.

Finalmente, los médicos tomaban la decisión de trasladar a ambos a un hospital en helicóptero. El protocolo exige que no se produzca ningún tipo de acción en pista sin un helicóptero en el circuito que pueda actuar en caso de accidente, por lo que el horario de la carrera de Moto3 quedó alterado y se terminó modificando todo el programa de carreras.

Moto2 se retrasa, MotoGP se mantiene

La salida de Moto3 se produjo finalmente a las 6:45, y terminó con la primera victoria del japonés Taiyo Furusato. Mientras el horario de MotoGP no quedó alterado, sí lo hizo el de Moto2. La carrera de la categoría reina mantiene su horario (8:00 horas), mientras se pospuso la de Moto2 después de esta última, sobre las 9:30 horas.