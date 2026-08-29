Alonso López se lleva una inesperada 'pole' en Aragón

Alonso López terminó la jornada del sábado como el hombre más feliz de la parrilla de Moto2. El piloto madrileño se impuso en MotorLand (Aragón) con un registro de 1:49.405 por delante de Izan Guevara, quien lideró gran parte de la sesión. Daniel Holgado cerró la tercera línea de parrilla.

La Q1 comenzó con algunos nombres destacados que no hicieron los deberes durante la jornada del sábado. Entre ellos, se encontraba David Alonso. El 'Parce' no se clasificó durante la Práctica, por lo que tuvo que ponerse las pilas en la primeras sesión clasificatoria.

Comenzó bien, siendo el primer piloto en marcar un mejor registro. Pero a medida que se fue desarrollando la sesión, varios pilotos asomaron la cabeza en las primeras plazas. Entre ellos, Joe Roberts, Filip Salac y Adrián Huertas, quienes desplazaron al colombiano a la cuarta plaza, el último billete que daba el pase a la Q2.

Definidas ya las últimas plazas de la parrilla, comenzaba el cronometrado definitivo. Izan Guevara era, tras la primera tanda, el primer piloto en la tabla de tiempos. Puso el 1:49.584, pero tras el paso por boxes, quedó desplazado por Alonso López, quien registró el mejor tiempo de la sesión (1:49.405) para ser el 'poleman'.

Un regreso por todo lo alto tras la lesión

Dejó a 'Alonshow' a 0.179 a Izan Guevara, segundo clasificado en la lucha por el título, mientras que Dani Holgado, quien marcó varios parciales muy buenos, no pudo mejorar y tendrá que conformarse con la tercera plaza.

Manuel González, líder del campeonato, sufrió algo más de lo habitual para la 'pole'. Pero la realidad es que el vigente subcampeón es un hombre de domingos, que suele gestionar muy bien los finales de carrera, por lo que salir en la segunda fila tampoco le supondrá ningún drama. Por su parte, David Alonso saldrá quinto tras ir de menos a más a lo largo del fin de semana.