Almansa vuela en Brno para conseguir su tercera 'pole' consecutiva

Brillante actuación de David Almansa en la clasificación del Gran Premio de la República Checa, disputado en el emblemático circuito de Brno. El manchego se llevó la cuarta 'pole position' de la temporada (2:04.069), la tercera consecutiva, y logró batir el récord histórico de pista que ya batió por la mañana Álvaro Carpe (02:04.394). Hakim Danish y Máximo Quiles, quien tuvo problemas técnicos, le acompañarán en la primera línea.

Comenzaba la primera sesión clasificatoria, la Q1, con algunos nombres destacados: Adrián Fernández, protagonista en la última cita tras quedar descalificado de seis carreras cuando marchaba tercero en el mundial, Marco Morelli o Adrián Cruces. A destacar, la presencia de Marcos Uriarte comos sustituto de David Muñoz en el IntactGP, lesionado en un aparatoso accidente en Balaton Park (Hungría).

Mejor primer registro de la sesión lo marcaba Eddie O'Shea con 2:06.213. Tenía algun problema el británico al cruzar la línea de meta a falta de poco más de ocho minutos, levantaba la mano mientras que Marcos Uriarte mejoraba su registro para colocarse en primera plaza con un 2:05.821. Poco más de un minuto después, Adrián Fernández daba un golpe sobre la mesa para colocarse en primera plaza, mejorando el registro que había bajado antes Marco Morelli.

Finalmente, Uriarte vio caer la bandera a cuadros en primera plaza (02:05.090). Junto a Casey O'Gorman, O'Shea y Fernández, fue uno de los cuatro pilotos que lograron el pase a la Q2. Morelli, del Aspar Team y uno de los candidatos, no pudo ser más que sexto en la sesión, quedándoe a más de siete décimas del registro del español.

Una Q2 con fallos técnicos para Quiles

En los compases iniciales de la Q2, Jesús Ríos se iba al suelo en la curva 6, tras haber sufrido una caída ya durante la última sesión de libres del fin de semana. A ocho minutos del final, Hakim Danish, el hombre más rápido de la jornada del viernes, se catapultaba hasta la primera plaza con un registro de 2:04.521... pero el líder Máximo Quiles rebajaba su tiempo por 0.031 milésimas. En ese momento, Brian Uriarte se encontraba en tercera plaza, a poco más de una décima.

A cinco minutos del final, la mayoría de los pilotos pasaban por el 'pit lane' para la última puesta a punto. Quiles tuvo problemas técnicos al volver a pista para la segunda tanda. Entraba en boxes tras un giro, e indicaba a sus mecánicos problemas con lo que parecían las marchas.

Mientras, el líder del campeonato veía desde el box como varios cascos rojos amenazaban su mejor registro de 2:04.490. Y así fue, no pudo llevarse su segunda 'pole' del curso y fue superado por Almansa y Danish, y partirá tercero mañana. Su rival directo por el campeonato, Álvaro Carpe, liderará la segunda fila (4º), con Brian Uriarte, vencedor en Mugello, 5º.