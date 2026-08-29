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Moto3

Almansa logra su quinta 'pole' en una apretada clasificación en MotorLand

Solo 43 milésimas separaron a los tres primeros en parilla; el líder Máximo Quiles saldrá tercero tras su compañero de box, Marco Morelli

David Almansa en una imagen de archivo

David Almansa en una imagen de archivo / TIM KEETON / EFE

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Alcañiz (Teruel)

Si algo tiene la categoría de Moto3 es que la emoción siempre está garantizada. Y más, si es en un trazado como MotorLand (Aragón). David Almansa se llevó la quinta 'pole' de la temporada, en la que los tres pilotos estuvieron comprimidos en 43 milésimas. Le acompañarán en la primera línea de parrilla los dos pilotos del Aspar Team, Marco Morelli y Máximo Quiles.

La Q1 comenzaba con uno de los hombres fuertes de la categoría: Brian Uriarte. El piloto cántabro tuvo una dura caída durante la jornada del viernes y no logró clasificarse en la Práctica. No obstante, partía como uno de los favoritos para lograr uno de los cuatro billetes a Q2.

El ganador de dos GP este curso, eso sí, salía dispuesto a hacerse con una de las cuatro plazas de forma rápida. Puso el 1:57.049, pese a tener un susto en la curva 12, a falta de un par de minutos para el final.

No tuvo demasiada complicación para pasar a la sesión definitiva, puesto que dejó a David González, sustituto de David Muñoz en el IntactGP, a más de cuatro décimas.

Con las dos plazas restantes se quedaron Cormac Buchanan y Joel Esteban. El catalán logró cuadrar una muy buena vuelta después de quedar muy rezagado en los primeros compases.

En la Q2, era Uriarte el que lograba el primer mejor registro con un 1:56.963. Pero las cosas se pusieron difíciles para el del Red Bull KTM Ajo. En los instantes finales, muchos pilotos venían en casco rojo. A falta de unos minutos para el final, Esteban sufría una caída en la curva 5, tras perder el tren delantero.

Tuvieron suerte los que tuvieron que abortar la vuelta por bandera amarilla, puesto que tenían tiempo para poder realizar otro giro. Muchos de los hombres más fuertes de la parrilla venían con posibilidad de lograr la pole.

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Primero se puso Máximo Quiles, líder del campeonato, en primera plaza al marcar un 1:56.380.. pero se vio superado por Morelli y Almansa. 43 milésimas los separaron. Uriarte, por su parte, saldrá desde la sexta plaza con Álvaro Carpe, segundo en la lucha por el título, en la séptima.

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