Almansa se lleva la pole en una clasificación plagada de errores

El español David Almansa (KTM) ha logrado la 'pole position' para el Gran Premio de Italia de Moto3 que se disputa en el circuito de Mugello, cuya clasificación ha estado plagada de numerosos errores de pilotos y equipos.

Almansa fue el más rápido con un tiempo de 1:54.862, mientras que muchos pilotos y equipos, tanto en la primera como en la segunda clasificación, calcularon mal el momento de hacer la última salida a pista y vieron bandera de cuadros sin poder hacer una última vuelta rápida.

Ese fue el caso, entre otros muchos, del líder del mundial, el español Máximo Quiles (KTM), que acabó relegado a la decimoquinta posición, quinta línea de la formación de salida italiana.

El finlandés Rico Salmela (KTM) fue el referente inicial en la primera clasificación, secundado por el neozelandés Cormac Buchanan (KTM), el malasio Hakim Danish (KTM) y el italiano Guido Pini (Honda), pero a todos ellos les superó el español Brian Uriarte (KTM) con un giro en 1:55.574 que le permitió liderar buena parte de la sesión.

No fue hasta el segundo y último 'time attack', con menos de tres minutos de sesión, lo que sólo les iba a permitir dar una vuelta lanzada en el mejor de los casos, cuando todos los pilotos buscaron mejorar sus registros, pero fallaron los cálculos y en la vuelta de lanzamiento perdieron demasiado tiempo y acabaron viendo la bandera de cuadros.

Sólo el italiano Matteo Bertelle (KTM) y su equipo hicieron bien los cálculos y en su última vuelta paró el cronómetro en 1:56.130, lo que le permitió pasar como cuarto a la segunda clasificación, dejando fuera de la misma a su compatriota Guido Pini.

Con él, pasaron a la segunda clasificación Brian Uriarte, cuyo registro no batió nadie, Hakim Danish y Cormac Buchanan.

Y, cuando llegó el momento de pelear por la 'pole position' en la segunda clasificación, fueron muchos los pilotos que buscaron posicionarse de la mejor manera posible para conseguir un 'rebufo' de los pilotos más rápidos de la categoría, mientras el líder del mundial, Máximo Quiles, continuaba con su proceder habitual y rodaba en solitario.

No consiguió ese mismo objetivo Adrián Fernández (Honda), otro de los pilotos rápidos de la categoría, tras cuya estela de la moto se pegaron varios pilotos.

El primero en marcar vuelta rápida, sin embargo, fue el japonés Ryusei Yamanaka (KTM), que paró el cronómetro en 1:55.505, que le duró poco al verse superado por varios pilotos, el mejor de ellos el malasio Hakim Danish, que rodó en 1:54.880.

Tras Danish, un trío de españoles, formado por Brian Uriarte, Jesús Ríos (Honda) y David Muñoz (KTM), con el líder del campeonato, undécimo, que luego 'cayó' hasta la decimoquinta plaza.

Los cambios en el orden de la clasificación fueron constantes y a Hakim Danish le desbancó del primer puesto un David Almansa (KTM) que rodó 18 milésimas de segundo más rápido que él (1:54.862).

Quedaba un paso por la calle de talleres para montar neumático nuevo y una vez más muchos pilotos esperando a sus rivales para conseguir un buen 'rebufo', mientras en pista se encontraban solos Adrián Fernández y Joel Esteban (KTM), que al primer intento no lograron mejorar.

Malos cálculos

Una vez más, como ya sucediera en la primera clasificación, muchos pilotos apuraron el momento de la salida a pista, lo que a la postre les supuso ver bandera al final de la vuelta lanzada y les dejaba sin opción de mejorar.

Sí lograron su objetivo el australiano Joel Kelso (KTM), que ascendió hasta la tercera posición, lo mismo que Joel kelso, que lo hizo hasta la sexta, mientras que no lo consiguió el líder del mundial, que acabó decimoquinto.

La 'pole position' fue para el español David Almansa, por delante de Hakim Danish y Joel Kelso, con Brian Uriarte, Jesús Ríos y Joel Esteban en la segunda, David Muñoz, Marco Morelli y Adrián Fernández, en la tercera, y Scott Ogden, Ryusei Yamanaka y Álvaro Carpe en la cuarta.