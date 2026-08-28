Almansa domina la práctica oficial de Moto3 en MotorLand

El español David Almansa (KTM) dominó este viernes la práctica oficial del Gran Premio de Aragón de Moto3 que se disputa este fin de semana en el circuito MotorLand de Alcañiz, en la que todos los favoritos de la categoría han logrado el pase directo a la segunda clasificación.

Almansa logró un mejor tiempo de 1:57.473 con el que apenas aventajó en 79 milésimas de segundo al finlandés Rico Salmela (KTM) y en casi cuatro décimas de segundo al hispano-argentino Valentín Perrone (KTM).

El líder del Mundial, el piloto del CFMoto Aspar, Máximo Quiles (KTM), operado hace dos semanas de una fractura de clavícula, acabó en una meritoria octava posición.

La primera sorpresa de la jornada de la jornada la protagonizó el español David González, debutante de la categoría en sustitución del lesionado David Muñoz.

González rodó con su KTM en 1:58.418 para ser el líder inicial, aunque le duró poco la alegría, pues instantes más tarde le superaron tanto David Almansa (KTM), con 1:57.874 primero y poco después 1:57.845, como el irlandés Casey O'Gorman (KTM), con 1:58.101, pero la práctica oficial no había hecho más que comenzar.

Otra de las dudas de esta práctica oficial tenía que ser el estado físico del joven Brian Uriarte (KTM), que por la mañana sufrió una fuerte caída, aunque pronto despejó las dudas al rodar muy cerca de los pilotos de cabeza.

Evidentemente con molestias físicas, pero que no le impedían rodar muy rápido, como al líder del campeonato, Máximo Quiles (KTM), que en esos minutos iniciales se lo tomó con cierta calma.

El hispano-argentino Valentín Perrone (KTM) poco a poco se fue viniendo arriba para instalarse en la segunda posición, a 82 milésimas de segundo de Almansa, con 1:57.927, y con el finlandés Rico Salmela (KTM), tercero.

Ya en la cuarta vuelta Máximo Quiles dio un salto de calidad al situarse cuarto, poco después quinto, con 1:58.114, en una ardua pelea con el irlandés O'Gorman y con un ritmo trepidante que hizo que llegasen los primeros errores en forma de caída, aunque casi todas ellas sin consecuencias físicas para sus protagonistas.

La primera de ellas, un 'highside' que lo lanzó por los aires, protagonizado por el neozelandés Cormac Buchanan, al que luego siguió el japonés Ryusei Yamanaka, si bien ambos pudieron regresar por su pie a sus respectivos talleres.

Poco a poco todos los pilotos fueron afilando las prestaciones de sus motos para entrar en unos seis minutos finales que fueron intensos, muy intensos, con todos los pilotos intentando mejorar sus mejores marcas personales para lograr el pase directo a la segunda clasificación.

Y el primero en hacerlo, siempre rodando en solitario y con un ritmo muy fuerte, fue el propio David Almansa, quien paró el cronómetro en 1:57.473, mientras todos sus rivales buscaban una rueda buena entre sus contrincantes.

Nadie pudo al final con el registro de Almansa, aunque en los minutos finales todos los pilotos intentaron apurar sus opciones y quien más se acercó fue el finlandés Salmela, que se acercó hasta las 79 milésimas de segundo, con Valentín Perrone tercero.

La cuarta plaza fue para Adrián Fernández (Honda), por delante de Álvaro Carpe (KTM), Casey O'Gorman, Jesús Ríos (Honda), el líder del mundial Máximo Quiles (KTM), el italiano Matteo Bertelle (KTM) y Guido Pini (Honda) completando las diez primeras posiciones.

Como ellos, también entraron en la segunda clasificación el hispano-argentino Marco Morelli (KTM), Adrián Cruces (KTM), el australiano Joel Kelso (Honda) y el malasio Hakim Danish (KTM).