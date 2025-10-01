Tras el alirón de Márquez... es la hora de Rueda

El español José Antonio Rueda (KTM) llega al Gran Premio de Indonesia de Moto3, que este fin de semana se disputa en el circuito de Mandalika, con opciones de disponer de una primera 'bola de partido' para proclamarse campeón del mundo, mientras que el también español Manuel González (Kalex) necesita mejorar para consolidar su liderato en Moto2.

La segunda posición de Rueda en Japón, unida al undécimo puesto de su rival más directo en la carrera por el título, el también español Ángel Piqueras (KTM), le permiten albergar la posibilidad de conseguir el título mundial de manera matemática tras la prueba de Indonesia.

José Antonio Rueda dispone de una ventaja de 93 puntos respecto a Ángel Piqueras (KTM) y de 111 y 118 puntos, respectivamente, sobre los también españoles Máximo Quiles (KTM) y David Muñoz (KTM), aunque sólo si el líder se queda sin puntuar Quiles y Muñoz se meterían en la pelea, algo que sólo sucedió en la cita de Qatar.

Rueda, el líder de los españoles

Así, el principal eje de atención de José Antonio Rueda debe estar centrado en sacar siete puntos a Ángel Piqueras, una diferencia que le daría el título mundial matemáticamente a cuatro grandes premios del final en una categoría que ha registrado pleno de victorias de sólo cuatro pilotos españoles en las 17 carreras disputadas hasta el momento.

José Antonio Rueda con ocho triunfos, Ángel Piqueras con cuatro, David Muñoz con tres y Máximo Quiles con dos, se reparten todas las victorias en Moto3 durante la actual temporada, aunque han estado cerca de conseguirla pilotos como los debutantes Álvaro Carpe (KTM) y el argentino de origen español Valentín Perrone (KTM), los españoles Adrián Fernández (Honda) y David Almansa (Honda), el australiano Joel Kelso (KTM) o los japoneses Taiyo Furusato (Honda) y Ryusei Yamanaka (KTM).

También están habitualmente en la pelea con el pelotón de cabeza los italianos Dennis Foggia (KTM), Guido Pini (KTM) y Luca Lunetta (Honda), el australiano Jakob Roulstone (KTM) o el británico Scott Ogden (Honda), aunque al final acaban descolgados de esa lucha.

Manugas necesita mejorar en Moto2

Algo diferente es la situación en Moto2, en donde Manuel 'Manugas' González (Kalex) se mantiene como sólido líder, con 34 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el brasileño Diogo Moreira (Kalex), pero sin ganar una carrera desde Mugello (Italia), lo que suma ya ocho grandes premios y, quizás el peor dato, cediendo en las últimas carreras terreno en forma de puntos frente a sus rivales.

Así, Manuel González necesita el revulsivo de un buen resultado, que menos que una victoria, para albergar esperanzas de llegar al circuito malasio de Sepang, el próximo 26 de octubre, con opciones matemáticas para lograr el título.

De sus rivales más directos, Diogo Moreira se mantiene firme, en tanto que 'pincha' en las últimas carreras el español Arón Cante (Kalex), muy disgustado con el rendimiento de su moto y de su equipo, que dejará al final de la temporada para recalar en el Marc VDS en el lugar del británico Jake Dixon (Boscoscuro), que se marcha al campeonato del mundo de Superbike.

El propio Dixon, además del belga Barry Baltus (Kalex), el español Daniel Holgado (Kalex), brillante vencedor en el año de su debut en la categoría en los grandes premios de Cataluña y Japón, y el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), aún tiene posibilidades matemáticas de pelear por el título, aunque muy exiguas.

Sin olvidar que la categoría de Moto2 es la que más pilotos distintos ha registrado como vencedores, hasta diez, en lo que va de temporada, lo que hace mucho menos predecibles las cábalas de favoritos en cada gran premio.