¿Alguien se atreve a jugarse sus ahorros a que Márquez no renueva el título?

“Qué poca memoria tiene la gente. Por qué todo el mundo olvida tan rápidamente lo que han hecho los deportistas hace solo cinco meses. Yo fui subcampeón del mundo y mi hermano Marc, campeón, cinco carreras antes del final. Por qué hay gente que se extraña de que yo haya ganado, como he ganado, en Jerez este domingo. Por qué hay gente que duda de Marc, cuando solo llevamos cuatro carreras. Nadie recuerda todo lo que ha hecho, todo lo que consiguió y cómo lo consiguió el pasado año”.

Pues sí, Àlex (Márquez Alentá), sí, los desmemoriados abundan en la vida y, muy especialmente, en el deporte de alto nivel. Ni siquiera la élite se salva de ser señalada como dudosa por los que, en teoría, saben tanto o más que ellos de carreras de motos. El último, por ejemplo, ha sido el mismísimo Jorge Lorenzo, cinco veces campeón del mundo de motociclismo, que acaba de confesar que no ve a Marc superando el mal momento que atraviesa él y Ducati.

Estamos hablando ¡ojito al dato! de alguien que, no solo ha protagonizado el regreso más espectacular del deporte mundial, reconquistando el título de MotoGP tras cinco años de infierno, sino que se ha subido al podio en más de la mitad de los grandes premios que ha corrido (165 ‘cajones’ en 289 carreras), que posee el récord histórico de ‘poles positions’ (103), que está una victoria de sumar 100 triunfos mundialistas y que posee nueve títulos mundiales.

Es evidente que dudar de alguien así no puede ser solo cuestión de datos, de palpitaciones, de sensaciones. No, no, alguien debe acumular muchas ganas de verle caer, eso es evidente. 'Il Cannbiale’, tras solo cuatro grandes premios de los 22 que forman el calendario, está a 44 puntos del italiano Marc Bezzecchi (Aprilia), líder del campeonato. ¡Y restan aún 666 puntos en juego!

Es posible, muy posible, que la sinceridad del propio Marc Márquez esté jugando en su contra. ‘ET’ ha confesado que, poco a poco, va recuperando su forma física, pero aún no se siente ni cómodo, ni veloz, ni suelto sobre la moto y que Ducati está algo alejada de la fabulosa Aprilia que ha abierto el Mundial. ¿Significa eso que el joven de Cervera (Lleida) ha lanzado la toalla? ¡Qué poco conoce la gente a Marc Márquez Alentá, que poco lo conocen!

Sí, el mayor de los Márquez está a 44 puntos de ‘Bezz’, pero nadie parece haber repasado su inicio de temporada. Ganó, sí, sí, ganó la primera carrera del año, en Buriram (Tailandia), la prueba al ‘sprint’ del sábado y le arrebataron (injustamente) la victoria, que pasó a pertenecer a Pedro Acosta (KTM). Al día siguiente, domingo, un llantazo inesperado, al pisar un piano, le provocó un reventón, que le alejo del podio que ya tenía en sus manos.

Marc Márquez (Ducati), nueve veces campeón del mundo y protagonista del regreso más impresionante del deporte mundial, está a 44 puntos del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), cuando restan 18 grandes premios, 36 carreras y 666 puntos en juego.

En Goainia (Brasil) ganó el sábado y, el domingo, quedó cuarto. En Austin (Texas, EEUU) se cayó el sábado y, el domingo, acabó cuarto. Y, en Jerez, ganó a lo bestia, a lo pillo, a lo campeonísimo el sábado y, el domingo, se fue al suelo cuando era segundo, persiguiendo a su hermano Àlex. Sin caídas y sin llantazo, estaría metido ¡ya! en la lucha por el título.

Podríamos hablar de las dificultades que están atravesando, en este inicio de Mundial, los hermanos Marc y Àlex Márquez Alentá, campeón y subcampeón del mundo, podríamos, pero no estaría mal que, si queremos ser justos, hablemos de las motos. Resulta curioso (y decisivo) que, en el test del pasado lunes, en Jerez, tres Aprilia (Ai Ogura, Raúl Fernández y Marco Bezzecchi) acabasen por delante de Marc Márquez, de nuevo, la mejor Ducati. Y, desde luego, tampoco es casualidad que las dos motos que lideran el Mundial de pilotos de MotoGP sean las Aprilia de ‘Bezz’ y Jorge Martín.

Quienes se han puesto a correr para colocar en el disparadero tanto a Marc Márquez como a Ducati han olvidado que, como señala siempre el veterano campeonísimo Carlos Sainz cuando acaba, por ejemplo, tercero la primera etapa de un rally, “esto no es como empieza, es cómo acaba”.

Y, por descontado, nadie, ninguno de los que, ahora, apuestan por el desastre del binomio Ducati-Márquez, parece dispuesto a jugarse parte de sus ahorros a que Marc Márquez no renovará, este año, el título reconquistado en 2025.