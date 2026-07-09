Alex Rins, sin asiento en MotoGP: "Intentaré encontrar algo para no estar en casa parado"

En la parrilla actual de MotoGP, son varios los pilotos que apuntan a quedarse sin sitio de cara a la próxima temporada... dos de ellos, de casa. Si bien Maverick Viñales señalaba a KTM como causante de su ausencia en 2027, Alex Rins tampoco ha encontrado un hueco tras tres temporadas para olvidar en el box oficial de Yamaha.

El catalán, quien aterrizó en la categoría reina en 2017 como piloto oficial de Suzuki, encadenó las grandes lesiones con su llegada a Yamaha en la peor etapa de la fábrica en años. Han sido tres cursos difíciles. Y sin buenos resultados, tampoco llegan ofertas. Y desde Iwata, tras la salida de Fabio Quartararo, se decidió renovar la dupla de pilotos apostando por Ai Ogura y Jorge Martín. Tampoco ha ayudado el hecho de que el mercado se haya movido rápidamente de cara a 2027.

Alex Rins pilotando la Yamaha / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Pese a que respeta la decisión de Yamaha, es difícil digerirla. "Todo depende de cómo se hagan las cosas. Si se hacen bien, se lleva más llevadero. Si se hacen mal o de forma más diferente, se hace más duro. A mí me lo comunicaron ya hace tiempo, y has de respetar la situación", valoraba el catalán ante DAZN.

No están siendo unas semanas fáciles de sobrellevar. Ver como el mercado se mueve... pero él no. "Han sido tres años de crecimiento personal, he aprendido mucho a como gestionar y cómo poder dar el mejor 'feedback' posible en momentos duros. Están siendo tres años bastante duros", valoraba

Si no sale nada, pues necesitaré encontrar algo que realmente me motive, que me motive, ya sea piloto de pruebas, pasarme a los rallys de coches, a las carreras de bici

"Es complicado gestionarlo porque aparentemente estoy sin equipo para el año que viene aquí. No hay ninguna plaza disponible entonces vamos a intentar acabar pues de la mejor manera posible", se lamentaba en la sala de prensa de Sachsenring (Alemania), tal y como recoge 'As'.

A lo largo de su trayectoria ha pilotado para Suzuki, Honda y Yamaha, con un balance final de seis victorias y dieciocho podios. Algo de lo que se siente orgulloso. "Al final mi trayectoria aquí en MotoGP ha sido muy buena, muchas victorias, luchas con grandes pilotos. Sí que es verdad que es una lástima acabar así, de esta forma con los resultados que estamos obteniendo. Pero lo único que me queda es disfrutar, intentar disfrutar al máximo estas últimas carreras", decía al citado medio.

Años de mucho sufrimiento

¿Se plantea Rins seguir vinculado a la competición en otra categoría? En el pasado, varios pilotos de MotoGP han terminado compitiendo en Superbikes a la hora de cerrar su trayectoria. "Hemos hecho lo posible para estar aquí. No ha sido posible. Intentaremos encontrar algo en SBK para no estar en casa parado. Y si no sale, si no sale nada, pues necesitaré encontrar algo que realmente me motive, que me motive, ya sea piloto de pruebas, pasarme a los rallys de coches, a las carreras de bici", valoraba.

"No sé, lo único que quiero encontrar es algo que me motive, porque llevamos tres años sufriendo mucho, sin recompensa, entrenando mucho en silencio. La verdad es que no se ve reflejado todo el trabajo que hacemos", se lamentaba.