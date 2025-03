Alex y Pecco: "Marc nos ha engañado"

El Gran Premio de Tailandia supuso el estreno de la temporada 2025 de MotoGP y el inicio de la era Marc Márquez en el Ducati oficial. Un debut perfecto ante el que nada pudo hacer su compañero Pecco Bagnaia.

El italiano fue tercero, tanto en la clasificación como en las dos carreras y apenas pudo inquietar a Marc. La diferencia quedó especialmente en evidencia en la carrera larga del domingo, con Bagnaia rodando tercero sin poder conectar con Marc y Alex que marchaban por delante. "Era como si estuviera en el cine tratando ir detrás de ellos", confesó el de Turín en la rueda de prensa postcarrera.

Al poco de empezar la carrera, cuando apenas habían transcurrido seis vueltas, Marc levantó la mano del acelerador, perdió la ventaja con su hermano y se colocó detrás de él. En segunda posición permaneció hasta el tramo final, en el que adelantó a Alex y tomó camino a la victoria con un importante cambio de ritmo. Una estrategia que, tal y como él mismo explicó después, se debió a la presión de los neumáticos, y no despistó a sus rivales. "Lo he dado todo. No podía acercarme demasiado a Alex para hacer un intento de adelantamiento. Marc estaba jugando con nosotros durante toda la carrera. La ambición era terminar segundo, pero hemos terminado terceros. Iba más lento y estaba perdiendo tiempo en algunas partes del circuito", explicó Bagnaia.

"Si Marc hubiera querido, ganaba la carrera por más de cinco segundos. Le sacaba a Alex un segundo o más, lo ha dejado pasar, ha estado ahí detrás jugando, y después, a dos vueltas, ha decidido terminar. Cuando se ha puesto primero se ha ido, tenía mucho más que nosotros", amplió después el turinés.

"Ha sido como jugar al gató y al ratón"

Más satisfecho con la carrera que Bagnaia se mostró otro de los protagonistas del día, Alex Márquez, aunque tampoco se dejó engañar por la estrategia de su hermano. Para el pequeño de la familia, el de Tailandia "ha sido un fin de semana perfecto, el jueves antes de venir aquí estábamos juntos, entrenando los dos en moto y hoy ha sido lo mismo, jugar al gato y al ratón, ir uno delante y el otro detrás, tirar hasta el final lo mejor que hemos podido".

En el momento que Marc cortó gas, Alex confesó que "había pensado que había bandera roja, pero he visto que no y he pensado que estaba fuera del rango de la presión". "Sin embargo, una vez delante no sabía si me había dejado pasar por la presión de sus neumáticos o para que yo gastara más el mio, y allí he empezado a cometer errores", bromeó el del Gresini sobre la estrategia utilizada por su hermano.

Pese a su gran fin de semana, Alex se descartó como uno de los aspirantes al título. "No me vais a hacer picar el anzuelo con eso , es la primera carrera, faltan 21, estamos a un pasito de ellos, tienen algo más, igual llega algún circuito que estemos delante, como Malasia, quizá, pero en 21 carreras ellos son superiores, vamos a seguir nuestro trabajo y luchando siempre", afirmó a los micrófonos de 'DAZN'.