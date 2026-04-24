Álex Márquez vuelve a sonreír en Jerez: "Era un día que necesitábamos"

Álex Márquez era este viernes la persona más feliz del Circuito de Jerez-Ángel Nieto. El piloto catalán comenzó con muy buen pie el fin de semana del Gran Premio de España, uno de los más especiales del calendario y donde el calor de la afición se siente más que nunca. El subcampeón de 2025 terminó la jornada en la primera plaza, tras marcar un registro de 01:35.704.

Una buena sintonía con el trazado andaluz que ya demostró el pasado curso, cuando se llevó su primera victoria en la categoría de MotoGP (luego vendrían dos más, una en Catalunya y Malasia) después de que su hermano mayor, Marc, se fuese al suelo. Guarda, por lo tanto, muy buenos recuerdos.

Álex Márquez durante la jornada del viernes en Jerez / EFE

'Y tanto es así que logró sacarle 0.333 a un Fabio Di Giannantonio que se mostró muy fuerte durante la FP1. El '73' fue el único en bajar del 36, tal y como ya hizo también en 2025. "Al final desde la mañana me he sentido muy bien, solo salir he salido con el 'set up' del año pasado, que aquí funciona muy bien y he tenido mucho 'flow'", comenzaba explicando a DAZN.

El de Cervera reveló que en su lado del box están probando cosas, algo que no ha impedido que tuviese buen 'feeling' con la GP26 y que, por lo tanto, ayuda a sacar muchas conclusiones. "Aun probando cosas, y no sintiéndome tan agusto como con el 'set up' base, podía ser rápido y constante y eso siempre es bueno", expresaba.

Optimismo tras un inicio difícil

"Todo ha salido muy rodado desde por la mañana, que era lo importante, estaba focalizado de que aquí tenía que ser así. Es verdad que solo es el primer día, que mañana por la mañana tendremos el momento más importante del fin de semana, que es el qualy, pero haber hecho esta vuelta y tener este ritmo me da mucha confianza", terminaba diciendo.

El piloto catalán vuelve a sentirse competitivo tras un inicio de curso difícil, donde los resultados no han terminado de acompañar en las tres primeras citas en Tailandia, Brasil y Estados Unidos. "Era un día que necesitábamos tanto yo como el equipo para coger confianza y volver al ‘mood’ del año pasado", expresaba, en unas declaraciones que recoge 'Piel de Asfalto'.