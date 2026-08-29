Àlex Márquez, de tapado al podio: "No esperaba estar ahí en medio de esa pelea"

Tuvo la victoria a poco más de un segundo Àlex Márquez. Pero no pudo batir a alguien que conoce muy bien: su hermano mayor Marc, rey indiscutible de este trazado, que acumula ya tres victorias en formato corto de fin de semana y otras site en la carrera dominical. Parecía que Álex se sentía cómodo en MotorLand (Aragón), pero aseguró en la sala de prensa del trazado maño que nunca pensó que pudiese hacer nada contra el '93'.

"Creo que hoy tanto Marc como Bezzecchi eran algo más rápidos que yo. Se ha visto Marc claramente", comenzaba valorando. "Marco, al ir detrás, aquí se complicaban mucho las cosas, sobre todo del tren delantero. Sabía que Marco iba con el blando, así que cuando he salido he visto que Marc ha atacado en la primera curva. He preparado un poquito mejor la salida para pasar al menos uno. Entonces, digo, él va con la blanda, hay que cerrar puertas y atacar o tirar fuerte con la media tras las tres primeras vueltas que luego se va a estabilizar todo. Y ya está", valoraba sobre su estrategia en carrera ante los medios presentes en el circuito, entre los que se encontraba SPORT.

Àlex Márquez rodando en Aragón / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

No ha sido fácil gestionarlo todo, pero se mostró optimista con como terminó la carrera. "Luego cuando he visto que a mí me costaba mucho mantener la distancia con Marc por temperatura y por todo, sabía que sería muy difícil adelantarle y he mantenido bien la distancia hasta el final y el ritmo también. Así que contento, bastante inesperado porque esperaba estar tercero hoy, pero nos hemos podido colar ahí en medio y feliz", expresaba.

Al ser preguntado sobre si esta carrera es una de las mejores del curso para él, aseguró que "en términos de feeling no es de las mejores". "Creo que aún me falta un poquito aquí, no sé por qué aún. Sobre todo el tren delantero, entenderlo un poquito mejor", desvelaba. "He intentado copiar un poquito a Marc en el sector tres, sobre todo la doce de izquierdas, pero ahí es difícil. Le hace una línea muy peculiar, creo que solo la hace él", decía

"Me encanta la posición de tapado"

¿Se siente Àlex como el tapado del fin de semana? "Me encanta, ya sabéis que me encanta esta posición. Me encanta no hacer ruido y luego aparecer e intentar atacar", reía. "No esperaba estar ahí en medio de esa pelea, pero lo hemos hecho y mañana creo que puede ser una historia un poquito diferente, pero hoy nos la llevamos ya", celebraba.

Sobre el favorito para ganar, Àlex es consciente de que Bezzecchi está muy fuerte. "Sí, yo creo que las Aprilias sobre todo son las favoritas y Marco aquí con la Aprilia tienen un poquito más, mantienen un poquito mejor el ritmo que nosotros, giran la moto un poquito más natural y no fuerzan tanto los neumáticos. Así que, bien, es así y veremos a ver qué pasa, pero como digo, serán esos pequeños detalles los que van a marcar la diferencia como ha pasado hoy", sentenciaba.