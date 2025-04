Alex Márquez: "No es suficiente hacer segundos"

MotoGP llega a Losail para disputar la cuarta carrera de la temporada. La última competición del campeonato dejó varios cambios en la clasificación general. La caída de Marc otorgó el liderazgo a su hermano Alex, quién está primero con solo un punto de ventaja.

Aunque Alex todavía no ha conseguido su primera victoria en la categoría reina, el catalán llega por primera vez líder del campeonato a un GP.

Toca madera el líder del mundial

El piloto del Gresini Racing se ha hecho con la primera posición de la clasificación tras enlazar seis sextos puestos en los tres primeros Grandes Premios de la temporada. Al igual que lo hizo Jorge Martín la temporada pasada, quién en la última carrera se proclamó como Campeón del Mundo.

El líder del campeonato se ha mostrado reservado con la posición de privilegio que mantendrá como mínimo hasta la carrera al sprint del sábado. "Pues no me repito que soy líder de MotoGP" confirmó Márquez a los micrófonos de DAZN acompañado por Izaskun Ruiz.

El cuarto Gran Premio de 2025

Márquez recordó en algunas ocasiones que el campeonato acaba de empezar y que la situación podrá cambiar en cualquier momento. "Suena muy bien, pero no cambia la vida, sigue igual. Estamos en la tercera carrera, bueno ahora la cuarta. Así que aún queda muchísimo".

La recompensa del segundo

"Es cuando estás más tranquilo, son los otros veinte pilotos quién tienen que recortar. Al final también ha venido por una caída de Marc, por un error. Tengo la virtud de ser muy realista, pero hay que estar ahí y acabar carreras. Los segundos puestos de momento tienen recompensa y es liderar en este momento" aclaró.

Aunque Alex estaba convencido de que la constancia era clave para ocupar la primera posición en el campeonato, también reconoció que para mantenerse primero necesita ganar carreras. "Para ganar un mundial y más con los dos con los que estamos peleando (Pecco y Marc), no es suficiente hacer segundos y hay que ganar carreras. Nuestro objetivo antes de empezar el año tampoco era liderar, ahora sí que estamos en la pelea, pero solo estamos en la cuarta carrera. Vamos a ir paso a paso y a partir de ahí veremos que pasa".

Nuevo escenario en MotoGP

Aunque Alex es consciente de las fortalezas de sus rivales, también contempla poder hacerse con la victoria este fin de semana. "Por qué no, a priori es de los circuitos de los que hemos hecho junto a Argentina, este sería mi preferido si tengo que ponerlos en un ranking. También es verdad, que he tenido experiencias que he llegado a circuitos que se me daban bien y he sufrido. Tampoco quiero pensar que aquí arrasaremos o estaremos mejor que en Austin. Es uno de mis circuitos donde puedo ir mejor, pero hay que trabajar".

La cuenta pendiente de Marc en Qatar

El líder del campeonato también aprovecho la jornada de entrevistas del jueves para exponer el elevado rendimiento de su hermano y perseguidor en el campeonato. "También quería hacer una doble lectura sobre la distancia del campeonato, ha sido tan superior en estas tres carreras que con un 0 está un punto por detrás de nosotros. Se ha podido permitir un error que tanto Pecco como yo no nos lo podíamos permitir. Marc está a un punto y tiene 11 sobre Bagnaia, eso no es nada. Es como empezar otra vez de nuevo".

"Marc está marcando la diferencia, la gente dice: 'se le atraganta Qatar', pero él al final ha estado muchos años en Honda y no era un circuito bueno para la moto. Marc aquí fue rapidísimo con la Ducati, entonces todas las teorías hay que dejarlas de lado" explicó sobre su hermano.

"Perfil bajo"

"El ir de perfil bajo me ha llevado a la tercera carrera a ser líder. Si yo hubiera ido de perfil alto desde el principio o de uno que no me toca, y que creo que no me toca, estoy seguro de que me habría caído en alguna carrera. El ser realista y saber donde está mi posición es lo que me ha llevado a ser líder y consistente. Es lo que me llevó a ganar los dos títulos. Para mí ahora ser líder es como un regalo".

Alex llega a Qatar dispuesto a defender el liderazgo frente a sus dos contrincantes al título. El piloto catalán asegura que la carrera estará llena de acción, con nuevos rivales como puede ser Fabio Di Giannantonio.