¡Álex Márquez, subcampeón de MotoGP!

Día para el recuerdo en 'can' Márquez. Àlex, hermano menor de Marc, quien ya se proclamó campeón en el Gran Premio de Japón, ha logrado llevarse también el subcampeonato a Cervera tras conseguir la segunda plaza en la carrera al Sprint del sábado en Malasia.

El piloto del Gresini Racing se mantuvo en la segunda plaza durante toda la carrera del sábado, a la estela de Pecco Bagnaia, quien a pesar de firmar una impecable carrera, partiendo primero y terminando de la misma manera, no logró retrasar el subcampenato del catalán. Fermín Aldeguer confirmó el doblete del equipo de Nadia Padovani en el podio, tras terminar en la tercera plaza para llevarse también el título de 'rookie' del año. No obstante, el murciano podría perder el podio después de que los comisarios le investiguen por la presión de sus neumáticos.

Tampoco pudo impedir el subcampeonato de Àlex Marco Bezzecchi, quien partía desde la décimacuarta plaza y no pudo remontar más allá del séptimo puesto. El italiano no pudo restar ningún punto al catalán, acabando por sentenciar el subcampeonato, a tres carreras dominicales del fin de temporada.

”Me siento nervioso, iba super rígido en la moto, no pilotaba bien. Al final ha sido un período largo de espera, pero ya soy subcampeón, haciendo historia, con Marc en casa, que estará contento. Ahora toca disfrutar, estas tres carreras por delante son para disfrutar”, decía Àlex al terminar la carrera, tras firmar una temporada brillante.

A lo largo de la temporada, el menor de los Márquez ha logrado dos victorias (Jerez y Catalunya), y se ha subido al podio el domingo en otrs ocho ocasiones. Una temporada impecable que le ha llevado a ser el segundo mejor piloto en la parrilla tras el intratable Marc Márquez, quien ha cosechado once triunfos a lo largo de la temporada.