Àlex Márquez ha situado al equipo Gresini en la cima de MotoGP

“Está bien, muy bien, conseguir premios, logros, victorias individuales, pero haber conquistado con el Gresini Racing Team el premio al mejor equipo independiente, privado, del Mundial de MotoGP me llena de orgullo y es, creo, una manera de devolverle al equipo, a la familia que formamos todos, todo lo que han hecho y, sobre todo, confiado en mí, creyendo en eso que dice siempre Marc (Márquez, su hermano) de que yo soy un diesel. Pues bien, Nadia Padovani y todo su equipo me han ayudado a llegar hasta aquí y por eso celebro tanto este éxito global, de todos”.

Àlex Márquez Alentá, de 29 años, doble campeón del mundo de Moto3 y Moto2 y, ahora, ya flamante subcampeón del mundo de MotoGP ha sido el principal artífice del máximo logro jamás conquistado por el equipo que creó el desaparecido campeón italiano Fausto Gresini y que, tras su muerte, en 2021, heredó, mantuvo y mejoró Nadia Padovani, su viuda.

La labor protagonizada por este equipo es de las tres cosas más elogiadas este año en el ‘paddock’ del Mundial, donde sus 1.500 habitantes sienten admiración por una escudería modesta que, en 2022 tuvo a Enea Bastianini y Fabio di Giannantonio como pilotos; en el 2023, a Àlex Márquez y ‘Diggia’; el pasado año a los hermanos Marc y Àlex Márquez y, esta temporada, alinea a dos de los mejores pilotos del momento, el ‘Pistolas’ y el mejor ‘rookie’ o novato de la categoría, Fermín Aldeguer. No hay, desde luego, mejor cuna que el equipo Gresini.

Nadia Padovani, viuda de Fausto Gresini, ha tocado el cielo este año con su familiar escuderia, gracias al impulso que le dio Marc Márquez el pasado año y al empuje, coraje y determinación de Àlex Márquez y Fermín Aldeguer en esta campaña.

Después de ser sexto en la clasificación de escuderias, después de escalar, de la mano de ‘ET’, en 2024, hasta la tercera posición detrás de los dos grandes equipos de Ducati, el oficial Lenovo y el Prima Pramac, este año, a falta aún de dos grandes premios, Portugal y Valencia, la familia de Nadia Padovani se ha hecho con el máximo galardón como mejor equipo independiente tras coronar a Àlex Márquez como subcampeón del mundo.

Y, sí, claro, el papel protagonizado por Àlex Márquez ha sido lo que ha permitido a Gresini dar el paso más grande que podía dar, ser líder de ‘los otros’ y, de momento, ostentar la segunda plaza tras el Lenovo Ducati, muy por delante del conjunto del excampeón italiano Valentino Rossi.

Àlex Márquez conquistó, el pasado domingo, su tercer gran premio de esta temporada. / ALEJANDRO CERESUELA

La coronación de Gresini se ha debido, fundamentalmente, al gran papel que está haciendo el ‘Pistolas’, ganador ya de tres grandes premios (el mismo número de triunfos conquistado por Marc en el equipo Gresini) y conquistador de otros ocho podios más en los grandes premios del domingo. A eso hay que añadir, claro, la primera victoria en la categoría de Aldeguer, en Indonesia, y, de momento, dos podios más.

Pudo ser campeón

Una vez conseguidos los tres máximos títulos a los que podía aspirar el equipo Gresini (subcampeón del mundo de MotoGP, mejor equipo independiente y mejor ‘rookie’ o novato), Àlex Márquez se ha puesto, en ausencia de su hermano Marc y vista la enorme irregularidad de ‘Pecco’ Bagnaia, a disposición de Ducati para lo que haga falta. “Ya le he dicho que si necesitan que pruebe cosas, aquí estoy yo para hacerlo. Quedan dos grandes premios, Portimao y Chete, y debemos aprovecharlos para disfrutar e, insisto, si es necesario probar cosas”.

No hay que olvidar un detalle que, posiblemente, se le ha escapado a mucha gente. Àlex, de no haber regresado con el impulso que ha vuelto su hermano, en estos momentos sería flamante campeón del mundo de MotoGP, tal y como les ocurrió a Joan Mir (2020), Fabio Quartararo (2021), ‘Pecco’ Bagnaia (2022 y 2023) y Jorge Martín (2024), que aprovecharon la baja o mal estado físico del campeonísimo catalán para lograr el cetro que ya ha regresado a manos del mejor de la historia.