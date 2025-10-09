Àlex Márquez señala la seguridad en los circuitos: "Esto no puede pasar"

Duró poco la felicidad en 'can' Márquez. Una semana después de alzarse como Campeón del Mundo de MotoGP por séptima vez, Marc Márquez sufrió una dura caída durante el GP de Indonesia que lo ha dejado 'KO' para, al menos, las próximas dos citas de la temporada: Australia y Malasia.

No veremos al piloto de Cervera disfrutar en el paradisíaco trazado de Phillip Island, uno de sus favoritos y donde ha ganado hasta en cinco ocasiones.Tampoco en Sepang. Y todo, debido al accidente que sufrió durante la primera vuelta de la carrera del domingo, en la que Marco Bezzecchi lo embistió, chocando la rueda delantera del italiano con la trasera del catalán. Como consecuencia, el de Cervera sufre una fractura en la base de la apófisis coracoides junto con una lesión de los ligamentos del hombro derecho.

Si algo impactó fue la gran velocidad a la que ambos pilotos entraron a la grava. Una cuestión que ha generado una gran cantidad de críticas por parte de otros pilotos, que consideran que la gravilla del trazado indonesio no es del todo segura. Se quejaron de un bordillo entre la escapatoria de asfalto y la gravilla que, según el pequeño de los Márquez, pudo agravar la lesión del catalán. Y con eso se ha mostrado muy crítico.

"No estoy contento con lo que ha pasado con Marc. Estoy muy enfadado. Mi resultado es bueno, pero la familia no se toca", decía Álex Márquez después de la carrera, muy buena para él, puesto que terminó en tercera plaza pese a salir en séptima posición tras la pole.

"Había un escalón clarísimo en la grava. Cuando te caes a esa velocidad, lo que quiere un piloto es frenarse, el año pasado me pasó a mí en la curva ocho. Hay que estar más atento en esos detalles", explicaba el dorsal número '73', visiblemente molesto con el hecho de que no se revisen estos aspectos en los chequeos sobre seguridad a los que se someten los trazados mundialistas.

Otros circuitos, en el punto de mira

También Joan Mir se pronunció sobre el asunto. "Cuando salió de la pista, chocó contra esa especie de escalón que hay al borde de la pista y entró en la grava a gran velocidad. No entiendo por qué hay grava allí, si solo hubiera asfalto sería más seguro para nosotros. Nadie quiere que sucedan estas cosas, nadie quiere vivir estas situaciones. Quizás Marco no esperaba la velocidad de Marc y lo golpeó, estas cosas pasan, pero esta vez fue realmente peligroso", expresó el compañero de box de Luca Marini.

No es la primera vez que se señala la gravilla de un circuito. En el pasado, también se ha puesto el foco en la de la pista de Poritmao, trazado que el campeonato visitará en apenas unas semanas. Assen también ha sido uno de los trazados criticados. De hecho, esta misma temporada Marc Márquez cuestionaba el estado de la gravilla en el circuito holandés: “En este circuito no hay grava, hay piedras”.