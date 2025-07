Àlex Márquez, sancionado con una 'long lap' para Austria

Fin de semana complicado para Àlex Márquez en el Gran Premio de la República Checa. El piloto de Gresini sufrió un incidente en la salida de la sprint que lastró su carrera y este domingo se fue al suelo en los primeros compases, cerrando por primera vez en lo que va de curso una gran premio sin sumar.

Si faltaba algún ingrediente al fin de semana de Àlex Márquez, el incidente por el que se fue al suelo fue investigado por Dirección de Carrera. El de Gresini se llevó con él a Joan Mir en su caída, al tocar la rueda trasera de este en su trazada. Ambos acabaron en el suelo y mantuvieron una acalorada discusión durante varios minutos. "Son conversaciones que no llevan a ningún lado. Pedir disculpas y seguir hacia delante", explicó al respecto Àlex en la primera entrevista en los micrófonos de 'DAZN'.

Con ambos fuera, la decisión se tomó tras la carrera. Dirección de Carrera decidió sancionar al ilerdense con una 'long lap' de penalización para el siguiente gran premio que dispute, que será ya después del parón estival, en el Gran Premio de Austria (del 15 al 17 de agosto).

"Fue un error, seguramente no fue el lugar adecuado para lo que hice", explicó Àlex tras la carrera. "No quise adelantarle, no era mi intención, sino que quería saber si aquel era un punto de adelantamiento", aseguró en declaraciones que recoge 'Motorsport'.

"Estar luchando con esta moto en estas condiciones nos pone en una situación complicada. Somos cinco o diez kilómetros por hora más lentos, y eso puede provocar situaciones como las de hoy, con gente que llega un poco más encendida de la cuenta", apuntó por su parte el damnificado Joan Mir.

El mundial, más lejos

Con la caída, Àlex, segundo de la general del mundial, se quedó sin sumar y está ya a 120 puntos del primero, su hermano Marc, que firmó en Brno su quinto doblete consecutivo. "Recuperar 120 puntos a Marc es imposible. Mi objetivo sigue siendo el mismo. Estamos en una posición que no nos tocaría, y ahora el objetivo debe ser el de recuperarnos bien de la lesión", asumió.