Àlex Márquez se sacude la presión en casa: "Marc es el único favorito"

Àlex Márquez afronta el GP de Catalunya decidido a frenar su racha negativa y apuntalar el subcampeonato. Los 175 puntos de distancia que le separan del líder, su hermano Marc, dejan al ’93’ a un paso de su novena corona (séptima en la clase reina), pero el piloto de Gresini no quiere presión añadida.

"Es muy bueno pasando la pelota, es un mago. Aquí el único favorito es Marc, sobre todo por la forma en la que llega y la confianza. Después de siete fines de semana ganando las dos carreras, será dificil batirle” advierte Àlex.

Y aunque durante su etapa en Honda, el Circuit de Barcelona era tradicionalmente una pista difícil para Marc, su hermano asegura que buena parte de sus problemas se han esfumado al manillar de una Ducati: “Ha mejorado mucho este año en curvas a derecha rápidas, ya no hay tanta diferencia como en otros años”, explica.

El menor de los Márquez no quiere distracciones: “Para nosotros tiene que ser un gran premio normal, como cualquier otro. Nos tenemos que centrar en lo nuestro y tratar de salir de esa especie de espiral en la que estamos metidos en los últimos grandes premios para volver al podio. La velocidad no la hemos perdido, porque en entrenamientos siempre la tenemos. Es más no fallar en los momentos clave del fin de semana y el domingo poder sacar un buen resultado".

A diferencia de Marc, a Álex siempre se le ha dado bien el trazado de Montmeló: "Para mí es uno de los mejores escenarios que nos quedan por delante, junto con Malasia y alguno más, como Portimao. Son circuitos que me gustan. Rápido, a derechas, fluído…todo lo que sea fluido o curvas rápidas se me da mejor", considera.

Sobre las polémicas declaraciones de su hermano en Hungría, sugiendo que ayudará a Àlex a lograr el subcampeonato, el ‘73’ ha querido restarle trascendencia: “Se refiere a la ayuda fuera de los circuitos, en entrenamientos y en casa, como siempre ha hecho. Lo mismo que hacemos ahora, no va a cambiar”, ha dicho Àlex, que ha recordado que “cuando corría en Moto2 y me estaba jugando el título, Marc ya había decidido el de MotoGP y estaba demasiado pendiente de mi. Le tuve que decir que me dejara tranquilo, porque me daba tanta información que no era capaz de asmilarla. Lo mejor es seguir como hasta ahora, intentado ganar alguna carrera más, porque si luchamos por las victorias conseguiremos cerrar el subcampeonato, una cosa será consecuencia de la otra", ha zanjado.