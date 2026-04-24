Àlex Márquez saca a pasear la 'Alexneta' liderando el primer día de Jerez

El año pasado, por estas mismas fechas, Àlex Márquez (Ducati) estaba preparando otro de sus grandes días. No, no, no fue el mejor día de su vida (deportiva), pues alguien que aterrizó en MotoGP tras ganar los dos títulos precedentes (Moto3 y Moto2), cosa que tan solo han conseguido su hermano Marc y Pedro Acosta, no puede considerar su primera victoria en MotoGP la mejor jornada de su existencia, aunque se le parezca.

Márquez ganó hace un año, en Jerez, el primer gran premio en la máxima categoría alcanzado un momento (casi) único y lo hizo con una carrera digna de elogio. Aquel día quedó en la historia como el día que apareció la ‘Alexneta’, aquella furgoneta Volkswagen T1, que representaba el empuje, el coraje, la calidad y la determinación del pequeño de los Márquez Alentá.

Sabida es la frase con la que Marc define a su hermano: “Àlex es diesel, yo soy gasolina”. Àlex es, ahora, el actual subcampeón del mundo, cosa que parece, incluso, haber olvidado Ducati, que lo perderá el año próximo por no haberle garantizado una de las nuevas ‘Desmosedici’ del 2027.

El joven de Cervera (Lleida) anunciará, muy pronto, en cuanto los fabricantes firmen con el Mundial el nuevo contrato, que está al caer, es solo cuestión de días, que su próxima moto será la KTM que, actualmente, pilota el ‘tiburón de Mazarrón’.

Àlex Márquez, como todos los ‘ducatistas’ de la máxima categoría, no ha empezado muy bien la temporada, pero hoy, en Jerez, ha vuelto por sus fueros y no solo ha logrado el mejor crono (1.35.704 minutos) de las dos primeras sesiones del Gran Premio de España de motociclismo sino que le ha sacado casi medio segundo ¡una barbaridad! (0.333 segundos) al segundo, el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati).

Es verdad que solo es viernes, es verdad que mañana todos mejorarán, pero el primero que rebajará aún más su tiempo será el pequeño de los Márquez, ya verán. El ritmo que ha impuesto hoy Àlex ha sido tan tremendo que pilotos como Joan Mir (Honda, 11º), Johann Zarco (Honda, 12º), Acosta (KTM, 15º) o Fabio Quartararo (Yamaha, 17º) deberán pasar mañana por la Q2 para ganarse la posibilidad de acceder a las dos primeras filas en la Q1.

El Mundial ha aterrizado, hoy, en Europa, en Jerez, una de las cunas del motociclismo mundial y, por lo que hace referencia a su primer día, las motos de Borgo Panigale (Italia), arrolladoras campeonas del mundo, de todo, el pasado año, han vuelto por sus fueron, copando los dos primeros puestos de la jornada con la ‘Alexneta’ y ‘Digian’, seguidas de la Aprilia de Marco Bezzecchi y la ‘Desmosedici’ de Marc Márquez.