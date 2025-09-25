Álex Márquez: "Si retrasamos el título de Marc significará que hemos hecho un buen fin de semana"

Álex Márquez se impuso como la sorpresa de la temporada, el '73' fue el único capaz de seguir el ritmo de Marc Márquez e incluso de plantarle cara en algunos Grandes Premios. Los buenos resultados llevaron a Ducati a ofrecerle la moto oficial de fábrica para el próximo curso.

Aunque la lesión durante el Gran Premio de los Países Bajos frenara el rendimiento del '73', sigue siendo el único piloto de la parrilla que puede frenar el rendimiento de Marc Márquez. En el caso de que Marc supere a Álex en tres puntos más, la corona de la vigente temporada quedará sentenciada para el '93'.

La recompensa de Álex

"Estoy totalmente emocionado. Creo que es una recompensa para el equipo, especialmente. Es muy increíble lo que un equipo pequeño puede hacer, porque muchas veces, en el paddock, creo que no tienen el respeto a Gresini, y son un equipo increíble" las palabras de Álex fueron recogidas por 'Motorsport.com'.

"Sabemos que vamos a tener más responsabilidades en muchas cosas, pero es algo muy bueno el ver y saber que vamos a tener esa moto de fábrica, para acercarnos y tener las mismas cosas que los pilotos oficiales" añadió.

Un fin de semana clave

Álex se presenta como el único rival para este fin de semana, entre los objetivos del '73' se encuentra extraer el mejor rendimiento posible y atrasar la novena corona de su hermano. "Estamos aquí para intentar dar lo mejor de nosotros mismos, como siempre, para hacer un fin de semana sólido. E intentar retrasar un poco el título de Marc, porque sería algo bueno para nosotros, significará que habremos hecho un fin de semana bueno" concluyó.