Álex Márquez, tras retirarse en Brno: "Lo he hecho para evitar riesgos mayores"

Álex Márquez será baja lo que resta de Gran Premio de la República Checa. Así lo informaba durante la jornada del sábado el Gresini Racing a través de un comunicado compartido tras la clasificación en Brno, en la que el subcampeón del mundo en 2025 terminó en 14ª posición. No era lógico tomar riesgos. Y es por eso que el mismo dorsal '73' decidió no continuar con el fin de semana tras su regreso a las pistas después de su grave accidente en Montmeló hace más de un mes.

"Álex Márquez, tras consultar con el equipo y Ángel Charte, ha decidido retirarse del resto del GP de la República Checa, con el objetivo de continuar su recuperación de la mejor manera posible", decía la escuadra italiana a través de redes sociales.

Tras dos citas de baja (Mugello y Balaton Park), el '73' regresaba este fin de semana para probarse sobre una MotoGP después de ser intervenido de la clavícula derecha y recuperarse de una fractura en la vértebra C7.

El piloto catalán salió a pista tanto el viernes como el sábado. En la Práctica del viernes, terminó 15º a 0.821 del mejor tiempo de Ogura (01:51.735). Este sábado, tuvo que pasar por la Q1 y terminó en 14ª posición, quedándose a 0.267 del mejor registro de Jorge Martín en la sesión, quien firmó un registro de 1'51.819.

"Hemos tomado la decisión más acertada"

Pero finalmente decidió no continuar. "Ha sido con cabeza, más que nada. He hecho la Q1 y me he quedado a 60 milésimas de pasar; me he sentido bien con mis limitaciones, pero había más a perder que ganar y he decidido que no valía la pena, y el equipo ha estado de acuerdo, para no tener caídas porque sprint y carrera no siempre dependen de tí", expresó en DAZN el catalán. "El tema era no volver atrás después de hacer un buen viernes y buen sábado por la mañana. En una semana el cuerpo estará mejor. Lo he hecho para evitar riesgos mayores", decía.

La realidad es que volver a estar encima de la moto ya era un logro para Álex. "Al decidir venir, me sentía bastante limitado y quería probar sobre la moto para ver la realidad. Existían los riesgos de empeorar si caía, pero me he sentido bien y no he cogido riesgos innecesarios; la musculatura se ha ido despertando. Ha sido como si fuera el primer día de Malasia en febrero, pero sin llegar tan preparado físicamente", valoraba.

Ahora, toca descansar antes de personificarse en Assen, donde tendrá una nueva oportunidad para subirse a la mot. "De aquí a una semana los huesos estarán más sanos y hemos tomado la decisión más acertada", terminaba diciendo.