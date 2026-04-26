Álex Márquez resurge en Jerez: “Tenía que ser aquí... la magia existe”

Álex Márquez era, este domingo, el hombre más feliz en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. El piloto de Cervera volvió al cajón tras un inicio de temporada especialmente complicado e irregular. Se reencontró con la victoria en el mismo escenario donde el pasado curso consiguió el primer triunfo de su carrera en MotoGP. Un fin de semana brillante que era totalmente necesario para él.

2025 fue un año muy bueno para el '73', quien se coronó subcampeón tras luchar por el título con su hermano mayor, Marc Márquez. Consiguió tres victorias, pero la buena inercia con el Gresini Racing llegó a su fin al comienzo de 2026. Con resultados grises, el de Cervera aún no había logrado subirse al podio, ni al sprint, ni en domingo. Lo más cerca que estuvo de ello, fue la cuarta plaza en la carrera corta en el Circuito De Las Américas. "Tenía que ser aquí. La magia existe, no estábamos antes de llegar aquí para optar a un podio ni para entrar en el 'Top 5'", comenzaba reconociendo el de Cervera ante los micrófonos de DAZN.

Pero las buenas sensaciones volvieron en el mágico trazado andaluz. "No tengo palabras, desde el viernes salí y me encontré muy bien. No es que hayamos cambiado muchísimo, sí que algunas pequeñas cosas, pero no tantísimo. Feliz de haber podido cambiar el chip, de pilotar por encima de los problemas y de sacar otra vez el máximo partido a lo que tenemos", decía el ganador de la carrera.

Con la GP26, ha sentido un buen 'feeling' en esta pista, algo que había perdido en Tailandia, Brasil y Estados Unidos. "Aquí consigo fluir un poquito más. Desde el viernes ya tenía, a parte de frenada, paso por curva, el acompañar la moto y traccionar bien hace la diferencia. Lo tenía muy claro, aún saliendo quinto sabía que con una buena salida y atacando como he hecho con Bezzecchi y con Marc, tenía grandes opciones, así que súper feliz", expresaba.

Tiempo de analizar

Bien es sabido por todo aficionado que las curvas hacia la izquierda son la especialidad de Marc Márquez, quien se fue al suelo hoy en la segunda vuelta de la carrera, cuando trataba de dar caza a su hermano menor. Pero Álex se ha mostrado fuerte en ese tipo de giros. "Lo bueno de este fin de semana es que desde el viernes, en las curvas de izquierda, yo era muy fuerte. Marc perdía comparado conmigo, cosa extraña"

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Ahora toca celebrar y entender por qué este trazado ha sido tan bueno para el '73' y los anteriores tan malos. "Hay que analizar qué ha pasado este fin de semana comparado a los otros tres, para que podamos tener esa regularidad de aquí a final de año", sentenciaba.