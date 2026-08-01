Álex Márquez reivindica su camino tras años a la sombra de Marc: "Brillé por mi cuenta"

Los últimos meses han sido un tanto complejos para Álex Márquez. El piloto de Cervera sufrió un grave accidente en el Circuit de Barcelona-Catalunya que ha marcado su primera parte de la temporada tras un curso especialmente bueno en 2025, cuando fue subcampeón del mundo. Un año que se tradujo en tres victorias y otros nueve podios y que reivindicó la figura de un piloto que siempre fue muy cuestionado por ser hermano de un nueve veces campeón, Marc Márquez.

Campeón del mundo de Moto3 en 2014 y en Moto2 en 2019, sufrió más de lo esperado al ser comparado con su hermano mayor, quien en su aterrizaje en el mundial en 2013 ya había ganado dos títulos mundiales. No fue fácil llevar el apellido del '93'. “La sombra de Marc, un multicampeón del mundo como él, es bastante larga. Al principio es verdad que sufría un poco por la presión. Pensaba demasiado e intentaba compararme con él; no era el camino correcto", valoraba en la serie de MotoGP 'Helmets Off', en un capítulo que se ha estrenado en las últimas horas.

El 'pistolas' aterrizó en la categoría en el año 2020 y recaló en las filas del histórico Repsol Honda, como sustituto de Jorge Lorenzo, y allí compartiría equipo con su hermano Marc antes de la lesión del '93' que terminaría alejándolo de los circuitos. En su primer curso, con una RC213V, logró dos podios en Francia y Aragón. Para el siguiente año, se anunció que formaría parte del satélite de Lucio Cecchinello. Y ahí empezó el verdadero sufrimiento, con una Honda en su peor momento en los últimos años.

Pero Álex es consciente de que tener a un fuera de serie en casa también tiene algunas ventajas. “No hay que compararse. Solo necesito aprovechar lo positivo. Tengo el mejor ejemplo en casa. Llegaba a las carreras viendo que estaba haciendo el mismo trabajo en casa que el piloto que ganaba en MotoGP. Eso me dio mucha confianza y motivación”, dijo entonces Alex.

El Gresini Racing relanzó su trayectoria profesional en 2023, cuando ya parecía que tenía un pie fuera de la categoría. Volvió a compartir box con su hermano Marc en 2024, y en 2025, ya con el mayor en el equipo oficial, ambos lograron ser campeón y subcampeón del mundo. Algo que nunca jamás había ocurrido en la historia.

Un 2025 inolvidable

"El año pasado fue algo realmente único para mí, algo realmente especial. Fui subcampeón, subí al podio muchas veces y logré mi primera victoria en MotoGP. Fue algo mágico", recordaba el piloto del Gresini Racing.

Sin duda, la mejor parte fue compartirlo todo junto a su hermano, quien a su misma vez es un gran amigo. "Tuve mucha suerte de vivir ese año junto a mi hermano, pero lamentablemente, cuando compites contra un piloto único y una leyenda como Marc, necesitas elevar tu nivel aún más. Fue el momento en que sentí que más salía de la sombra de Marc y brillaba por mi cuenta", sentenció.