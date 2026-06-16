Oficial: Álex Márquez recibe el alta médica para viajar a Brno

Álex Márquez ha pasado este martes una revisión en Madrid con el doctor Samuel Antuña para evaluar su recuperación después del grave accidente sufrido en el GP de Barcelona-Catalunya, el pasado 17 de mayo. El piloto de Gresini ha recibido el alta médica y el visto bueno para viajar a Brno, donde este fin de semana se celebra el GP de la República Checa, novena cita del calendario 2026. Una vez allí, deberá someterse a un último chequeo a cardo del director médico del Mundial, el doctor Angel Charte, a la espera de ser declarado 'apto' para correr.

Salvo sorpresas, Álex Márquez podrá probarse en los primeros libres del viernes por la mañana, y en función de sus sensaciones, podrá obtener el alta definitiva para el resto del fin de semana, como ya ocurrió con el regreso de su hermano Marc, también lesionado, en Mugello.

Alex Márquez sufrió una escalofriante caída mientras luchaba por la victoria en Montmeló. El de Gresini rodaba segundo por detrás de Acosta, que se quedó parado por un problema en su KTM. El catalán no pudo esquivarle, y acabó en la grava, aunque por suerte no llegó a impactar en el muro.

Fue trasladado al hospital, donde se confirmó una fractura en su clavícula derecha y otra de la vértebra C7. Márquez pasó por quirófano esa misma tarde para tratar con éxito la lesión en la clavícula. Causó baja en Grandes Premios de Italia y Hungría; donde le sustituyeron Michelle Pirro e Iker Lecuona, respectivamente.

Este fin de semana, en el Gran Premio de Fórmula 1 en Montmeló, su hemano Marc ya dejó entrever que su regreso estaba próximo: "Álex está mejor. Por suerte ya está con una sonrisa en la cara, cada vez se encuentra mejor y creo que pronto, si la recuperación sigue en progresión ascendente, que es lo importante, lo veremos en pista".