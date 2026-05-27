Álex Márquez reaparece tras su grave accidente: “En ese momento me di cuenta de la suerte que había tenido”

De la gloria al infierno solo hay un paso y Álex Márquez lo experimentó todo durante el fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya. El piloto de Cervera firmó un buen fin de semana en casa hasta que, en el decimosegundo giro de la carrera dominical, se fue al suelo en uno de los accidentes más aterradores que se recuerdan en los últimos años.

Todo sucedió cuando Pedro Acosta, quien lideraba la carrera, sufrió un fallo en su KTM RC16 que lo dejó parado en la contrarrecta que une las curvas 9 y diez del trazado catalán. El menor de los Márquez, quien se encontraba preparando el adelantamiento, trató de esquivarle pero aún así, impactó contra él, perdiendo el control de su moto y protagonizando una aparatosa caída que dejó la Desmosedici GP26 completamente destrozada, con piezas volando y golpeando al resto de pilotos de la parrilla.

Las impactantes imágenes del durísimo accidente de Àlex Márquez en el GP de Catalunya / Dani Barbeito

Mientras, el ilerdense quedaba tendido en el suelo, cortando la respiración a todos los integrantes del 'paddock' y a los fans que seguían la carrera en directo. Posteriormente, se supo que el catalán estaba consciente y fue trasladado al hospital, donde fue intervenido para estabilizar una fractura de clavícula izquierda sufrida durante la caída y donde también se vio que sufría una lesión en la vértebra C7, que requiere de reposo extremo.

Ahora, más de una semana y medio después, el '73' ha reaparecido con collarín, ya operado, en un vídeo 'blog' compartido en su canal de YouTube, en el que repasa el fin de semana del Gran Premi de Catalunya. "Estoy tieso, eh", comienza diciendo el catalán, entre risas, refiriéndose a su poca movilidad. "Estoy listo", anunciaba.

Lo que tenía que ser un fin de semana de celebración con los fans en casa, terminó muy alejado de aquello. "Barcelona es muy especial, por toda la gente, por como fue el fin de semana... pero sobre todo por como acabó, no fue un fin de semana habitual ni normal", revelaba en el vídeo.

Un fin de semana que no iba mal

En el vídeo, se puede ver como el menor de los Márquez aparece en Plaza Catalunya, en el 'Fan Fest' que se celebró en pleno centro de Barcelona, y llegando al Circuit con su famosa 'Alexneta'. Después, vino la acción en pista. "Fue un viernes muy productivo", recordaba de las primeras sesiones del fin de semana, donde ya se mostró muy rápido, pese a que la referencia la marcó Acosta.

El sábado el día fue bien. Clasificó en tercera plaza y se llevó la victoria al sprint, algo que se le escapó en 2025. "El sábado tenía una espinita del año pasado. Me caí yendo primero, cuando faltaban tres vueltas", recordaba. "Por la mañana conseguimos hacer un buen qualy y luego en la sprint todo salió bastante en la perfección, sufriendo con nuestros problemas, sin encontrar el 'flow' aún, pero conseguimos esos 12 puntos que sabían a gloria", explicaba, con imágenes de la celebración.

Pero todo se torció el domingo. Las sensaciones no habían sido del todo buenas el sábado, sintiendo que le faltaba un 'plus'. En un trazado donde el neumático se degrada en exceso, Álex explica que no estaba del todo confiado. Y eso que allí se llevó su segunda victoria en MotoGP el pasado curso. Y fue entonces cuando sufrió el accidente.

El momento de la caída

El impacto fue tan brutal que Álex asegura que no recordaba cómo había sido. "Yo cuando llegué al hospital, sobre las 15:30 de la tarde, pedí ver la caída", recordaba sobre los momentos posteriores. "Tenía 'flashes', pero no me acordaba 100% pero pedí verla para ver cómo había sido. En ese momento me dí cuenta de la suerte que había tenido, de evitar el muro de la derecha, de ver cómo me caí", expresaba el '73'.

El 'Pistolas' explicó cómo fueron los momentos posteriores al alta hospitalaria. "Me sentí bien ese día, estuve en la UCI por precaución, me dieron el alta el lunes por la mañana, viajé a Madrid, llegué a casa y me encontraba mal. El dolor había aumentado y decidí pasar dos noches más en la Ruber Internacional", revelaba.

No es una lesión donde te caes y automáticamente piensas en recuperarte, el impacto es tan grande que tienes que volver a aterrizar en el suelo. Álex Márquez — Piloto de MotoGP para el Gresini Racing

El susto fue considerable y recuperarse de un impacto así requiere su tiempo. "No es una lesión donde te caes y automáticamente piensas en recuperarte, el impacto es tan grande que tienes que volver a aterrizar en el suelo. Es el proceso de una semana para que el cuerpo vuelva a la normalidad, pero a día de hoy estoy focalizado en volver. No es cuando, sino cómo. El estar preparado 100%, el volver y saber que no tienes ninguna lesión y que puedes dar tu 100% en pista. Estoy focalizado en eso", señalaba.

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No terminó sin dar antes las gracias por todo el cariño que ha recibido por parte de los aficionados tras el accidente. "Quiero dar las gracias a todo el mundo por los mensajes de apoyo, he sentido vuestro cariño", terminaba diciendo el '73'.