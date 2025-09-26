Álex Márquez, a la Q1 por primera vez: "Tendré 15 minutos más para entender mejor las cosas"

Álex Márquez llegó dispuesto al Gran Premio de Japón a cumplir con sus objetivos. A falta de cinco carreras para el final del curso, el único piloto de MotoGP con opciones a impedir el título del '93' es el '73'. Los resultados de las últimas rondas se mostraban optimistas para el segundo clasificado de la general, pero el primer día en el trazado japonés ha complicado el propósito.

El piloto del Gresini Racing no pudo ir más allá de la 15 posición en ninguna de las dos jornadas del día. Aunque, el principal problema se presentó durante la 'Practice'. Álex se fue al suelo durante la sesión y por primera vez en lo que va de temporada se quedó fuera de la Q2.

El paso por la Q1

Los hermanos Márquez habían sido hasta hoy los únicos pilotos de los 22 que forman la parrilla de MotoGP en evitar el paso por la Q1. Tras el caótico día en Motegi, Álex deberá pasar mañana el filtro para incorporarse a la Q2.

La pelea por el subcampeonato

Mientras que Álex no conseguía las sensaciones en Motegi, Marco Bezzecchi consiguió liderar la jornada de la tarde. Por lo tanto, surgen dos preocupaciones para el '73', la clasificación del sábado y la pelea por el subcampeonato contra el piloto italiano.

El caos en Motegi

"No ha sido un día bueno, por su supuesto, hemos tenido muchos problemas. Es verdad que por la tarde, cuando estaba muy atrás, he decidido quedarme con los neumáticos que tenía, no meter el blando como mucha gente ha hecho, para entender y solucionar problemas. Pero es verdad que luego la caída ha tenido algo bueno, es que he cogido la otra moto y hay que acabar de entender las dos posiciones, un poco de diferencia entre una moto y la otra, hay que acabar de entender un poco la situación" las palabras de Álex fueron compartidos por 'Motorsport.com'.

A pesar de la falta de sensaciones, Álex consideró el paso por la Q1 como una nueva oportunidad para mejorar sus sensaciones del fin de semana. "Será la primera vez este año y me lo cojo como tener 15 minutos más para entender mejor las cosas, entonces será una buena oportunidad para mejorar" añadió.