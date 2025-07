Àlex Márquez, preparado para Brno: "El hueso está bien, pero aquí seguramente sufriré un poco más"

Las dos últimas carreras se rompieron para Àlex Márquez tras la caída durante el Gran Premio de los Países Bajos. El segundo clasificado de la general del campeonato se fue al suelo durante la pelea en los primeros compases con Pedro Acosta. Esto le costó una lesión en su mano izquierda, pero aun así en Sachsenring logró ocupar la segunda posición en la carrera dominical.

La lesión de Márquez

A pesar de la incomodidad por los problemas en su mano, Àlex consiguió abandonar la undécima cita del campeonato con más ventaja respecto a 'Pecco' Bagnaia, eso sí, perdió unos valiosos puntos respecto al '93'. Aunque el piloto del Gresini Racing mostró un ritmo competitivo en Alemania, todavía se mantiene en proceso de recuperación: "De dos a tres semanas no cambian mucho para una fractura, son cuatro días solo" explicó el segundo clasificado de la general ante 'Motorsport.com'.

Minimizar los daños

"El martes me hice un control médico y el hueso está bien, no se ha movido nada" añadió sobre su lesión. Además, también mencionó la situación del campeonato con sus compañeros de marca: "La mentalidad es la misma que en Alemania: minimizar los daños y perder los menos puntos posibles respecto de Marc y 'Pecco'".

"Hay que intentar no caer y ser rápido en los momentos clave. Sachsenring me ayudó un poco porque es un circuito más de fluir; aquí hay frenadas más potentes y seguramente sufriré un poco más. En Alemania no esperaba terminar el segundo, aquí iremos sesión a sesión. Veremos si estoy en condiciones de pelear por ganar o por terminar entre los diez primeros" señaló el piloto catalán.

El pasado en República Checa

Aunque Àlex se muestra expectante al fin de semana, la última vez que pasó por Brno, las sensaciones fueron complicadas. "Mi última vez aquí fue en 2020, en mi primer año en MotoGP y con la Honda, en una situación complicada" concluyó. Tras completar la primera sesión de entrenamientos libres en el GP de la República Checa, Àlex Márquez ha acabado la jornada en la cuarta posición.