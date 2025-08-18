Álex Márquez: "Ponen la responsabilidad en mí, pero nadie puede batir a Marc"

Álex Márquez tuvo una compleja carrera en el Red Bull Ring por la sanción que recibió en Brno tras provocar la caída de Joan Mir. El segundo clasificado de la general del campeonato tuvo que cumplir con la 'long lap' en uno de los trazados donde la sanción es más notable. El '73' salió a la carrera dominical desde la segunda posición de la parrilla, pero la penalización le llevó a acabar décimo. Tras la carrera, el piloto catalán valoró la carrera en 'DAZN'.

Además de la sanción, el piloto del Gresini Racing recalcó que había sido uno de los Grandes Premios donde la parrilla había tenido un ritmo muy similar: "Es que ha sido un fin de semana creo que donde todo el mundo tenía velocidad. No era como las carreras donde este primero sacaba muchísimo al resto. Estas primeras vueltas tampoco he podido salir bien y abrir ese hueco que yo quería para poder reengancharme un poco mejor" las palabras de Álex Márquez fueron recogidas por 'Motosan'.

La sanción

"Las long laps aquí son larguísimas, se tiene que controlar más en los tiempos que se pierden. Se ha hablado mil veces. Hay circuitos donde pierdes unos 7, unos 1'5 como pasaba en Brno. Aquí (Red Bull Ring) he perdido 3.6, es como un doble long lap casi ¿no?" detalló sobre la penalización.

Además de la sanción, el trazado no se presentaba como uno de los ideales para el piloto catalán. "No es un circuito muy mío, por decirlo de alguna manera. Ya hemos vuelto a un buen nivel, hemos estado en primera fila, ayer luchando por la victoria en la sprint. Así que eso es lo más positivo de todo, más que sumar o restar. A veces, estás en el podio, pero no estás contento con las sensaciones. Este fin de semana sí" añadió.

Los rivales de Marc

Aunque en las últimas rondas las sensaciones hayan sido más complicadas para Álex, sigue siendo el rival más próximo a Marc. Los errores de las últimas rondas han provocado que el '93' se escape con 142 puntos de ventaja a falta de 9 Grandes Premios para el final de la temporada. "Es normal que nos lleve lo que nos lleva en el campeonato. Cuando un tío te gana su última sprint, carrera, todo seguido, ¿qué quieres hacerle? No hay mucho más" aclaró el piloto del Gresini Racing.

"A veces, la gente pone la responsabilidad en mí. Tienes que batirlo. No soy el único. Hay 20 pilotos más que lo están intentando batir y no estamos pudiendo. Entonces, habrá que intentar mejorar en algunos aspectos. Pero está a un nivel altísimo y es normal eso. No hay que olvidarlo" concluyó.