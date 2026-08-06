Àlex Márquez pone nombre a los grandes candidatos al título... y avisa del peligro de Marc

Àlex Márquez se planta en Silverstone como espectador de lujo de una batalla por el título que se antoja muy reñida. Con 24 puntos de diferencia entre el primero y el quinto clasificado, el vigente subcampeón se atrevió a predecir quiénes serán los pilotos más regulares en lo que resta de temporada y, por lo tanto, los principales contendientes por el título mundial que actualmente ostenta su hermano Marc.

La realidad para el '73' es distinta. 2026 trajo consigo una difícil adaptación a la Desmosedici GP26, además de una lesión de clavícula derecha y la vértebra C7 tras sufrir un escalofriante accidente en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Se perdió las citas en Mugello (Italia) y Balaton (Park) y a estas alturas, se encuentra en la novena plaza en la clasificación del Mundial, a 121 puntos del liderazgo de Jorge Martín.

El Mundial más ajustado del MotoGP / Marc Creus

El título está al rojo vivo a once citas para el final del campeonato y el de Cervera abordó este asunto ante la prensa presente en Gran Bretaña, tal y como recoge 'Motorsport'. "Sinceramente, viendo la primera parte del campeonato, nadie ha sido suficientemente consistente como para ahora tener una ventaja. Por ejemplo, Marc tuvo una lesión; todos han cometido muchos errores, pero Marc encima una lesión, y está ahí en el campeonato. Entonces, nadie ha sido suficientemente consistente o ha tenido la sangre fría de sumar puntos", valoraba el piloto del Gresini Racing.

"Creo que solo podría como consistente a Martín, que ha sabido en muchos grandes premios tener un poco más de paciencia y acabar séptimo u octavo y no hacer ceros, pero por lo demás...", valoraba el catalán.

Nadie es lo suficientemente consistente

No obstante, Alex cree que la tendencia puede cambiar en esta segunda parte del campeonato. "Normalmente, un campeón del mundo de MotoGP, de principio de temporada hasta el final, está siempre en los podios, ¿no? Y este año no estamos viendo esa figura. Creo que esa tendencia va a cambiar en esta segunda parte del campeonato", expresaba.

Ve a varios pilotos capaces de ser consistentes y regulares. "Los que tienen muchas papeletas de hacerlo son Marc, Jorge, Marco Beccechi, yo creo que son los que más números tienen. Luego ojo también a Ai Ogura, que en las últimas cuatro carreras ha estado siempre ahí", señalaba. "También está Fabio Di Giannantonio, que quizás le falta ese último pasito, pero que también está ahí", apuntaba.

Marc es Marc

No obstante, sabe de primera mano que hay un piloto en particular al que los retos no se le resisten: su hermano mayor. Marc ha remontado un total de 84 puntos en las últimas cinco citas, y ya es tercero en la batalla por el título, a 18 puntos de 'Martinator'. "Si yo tuviera que apostar dinero, ya sabéis por quién apostaría. Lo conozco y sé de lo que es capaz", decía Àlex.

En medio de esta lucha, Álex es consciente de que se encuentra muy lejos de poder entrar en ella. Pero su objetivo ahora es otro. "Mi objetivo en esta segunda mitad temporada será luchar por podios y ganar alguna carrera, porque no tengo la presión de jugarme un título. Y luego, si estamos en medio de los que se jueguen el Mundial, pues a veces vamos a favorecer a uno, a veces a putear a otro, porque esa es la palabra, pero es lo que hay", valoraba.

La recuperación del '73'

Antes del verano, aún se encontraba recuperándose de su lesión. Y estas casi cuatro semanas le han servido para seguir remando en esa dirección. "Me he centrado más en tener una segunda pretemporada físicamente y ya he podido mejorar un poquito y mover pesos que antes movía en el gimnasio. Y ya tener, sobre todo, menos dolores en el hombro izquierdo. El cuerpo ya trabaja más natural, entonces eso es muy buena señal", terminaba diciendo.