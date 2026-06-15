Álex Márquez, pendiente de su regreso en Brno

Álex Márquez está cada vez más cerca de su regreso a las pistas. El piloto de Cervera estaría valorando volver a la competición en Brno (República Checa), tras perderse las dos últimas citas en Italia y Hungría debido a las lesiones sufridas como consecuencia de su grave accidente en el Circuit de Barcelona-Catalunya, un mes atrás. No obstante, deberá someterse antes a un chequeo médico decisivo este martes.

Los hechos se remontan a la cita anual en Montmeló. Pedro Acosta lideraba la carrera dominical, con el '73' pegado a su estela, cuando sufrió un fallo técnico en su KTM y comenzó a perder velocidad de forma drástica en la contrarrecta del Circuit, que une la curva 9 con la 10. El catalán, quien se encontraba planeando el adelantamiento, pudo esquivarle parcialmente, pero terminó perdiendo el control de su moto y protagonizando un aparatoso accidente que terminó con su Desmosedici GP26 destruida. Los trozos que saltaron impactaron con otros pilotos como Fabio Di Giannantonio y Raúl Fernández.

El accidente conmocionó al 'paddock' entero. Pero finalmente, se quedó todo en un susto, puesto que las lesiones terminaron siendo más leves de lo que se esperaba en un inicio. El menor de los Márquez fue intervenido para estabilizar una fractura de clavícula izquierda sufrida durante la caída y también sufrió una lesión en la vértebra C7, que requería de reposo extremo.

Tras su intervención, el equipo ya anunció su ausencia en Mugello y Balaton Park, donde fue sustituido por Michele Pirro e Iker Lecuona, pero no se especificó si sería reemplazado para la próxima cita.

El martes, revisión crucial

A lo largo de las últimas semanas, Álex ha ido compartiendo imágenes de su recuperación, y finalmente el de Cervera se someterá mañana a una revisión médica que dictaminará si podrá participar en la prueba de este fin de semana en suelo checo, tal y como pudo confirmar este diario.

Todo dependerá de los resultados de la revisión. Sea como sea, durante la jornada del lunes compartió un 'storie' promocional de Estrella Galicia, con la camiseta de la selección española, donde se le ve ya sin collarín. De no volver a pista esta semana, la próxima oportunidad sería Assen (Países Bajos), una semana después (del 26 al 28 de junio).