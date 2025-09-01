Álex Márquez: “Olvida que es mi hermano, es duro tener a Marc como rival”

Álex Márquez se ha plantado como la sorpresa de la temporada 2025. En un año en el que se esperaba la pelea entre los dos pilotos del Ducati Lenovo Team, el '73' ha aparecido como firme candidato al título. El inicio de temporada fue uno de los mejores para Álex desde su estancia en la categoría reina. El piloto del Gresini Racing incluso se hizo con el liderato en dos ocasiones, pero la lesión en Assen empezó a complicarle el curso.

Desde entonces las caídas y los errores han ido apareciendo en algunos Grandes Premios provocando que Marc ampliara su ventaja. A los hermanos Márquez ahora ya les separan 175 puntos, mientras que Marc busca cerrar el título, Álex piensa en mantener el subcampeonato.

La mejor versión de Álex

Aunque la meta del título ya parezca inalcanzable, el '73' sigue sacando el mejor rendimiento posible en cada fin de semana. “Estoy sacando mi mejor versión, es mi mejor temporada de lejos. Hay muchas diferencias con el Álex del pasado” confesó en una entrevista a 'MotoGP.com'.

“Esta moto me da la confianza de ir rápido, y me permite ser firme y constante. Refuerza mis puntos fuertes" recalcó el piloto catalán. Los buenos resultados han venido basados en la confianza que le transmite la GP24. "Cuando estás seguro disfrutas mucho más, la presión de las caídas desaparece y aparecen unos nervios que se disfrutan mucho más” añadió.

La pelea por el título

A pesar de liderar la temporada en dos ocasiones, Álex siempre se ha desvinculado de la responsabilidad de liderar por la corona. Pues el piloto del Gresini Racing siempre apuntó a Marc Márquez y a 'Pecco' Bagnaia como los dos candidatos firmes por el título. “No tenemos la responsabilidad de ganar ni pelear por el título, al contrario que Marc sí debe tenerla por estar en el equipo oficial. Estoy intentando aprender de la situación y en concreto, estoy intentando aprender de Marc que es el mejor” aclaró.

La rivalidad con su hermano

“Marc es un piloto que hace que pelear contra él sea mejor que con otro piloto. Tiene una gran experiencia y sabe como empujar cada fin de semana, en cada sesión y bajo cualquier circunstancia. Estoy intentando extraer ese potencial y aprender de él”.

“Creo que el actual nivel de Marc está al mismo que en 2019. Estar a su lado es como recibir una clase y eso es lo que me hace ser más fuerte. Es muy bonito estar con tu hermano, estamos haciendo lo mismo en MotoGP y es difícil y muy bonito a la vez. Por otro lado, olvidando que es mi hermano, es duro tener a Marc como rival. Es uno de los mejores de la historia y ha conseguido tener casi el doble de puntos que nosotros y tiene mucha ventaja sobre mí” concluyó Álex.