Álex Márquez y el mercado de MotoGP: "Todos mentimos, pero el 60% para 2027 ya está cerrado"

La temporada de 2026 de MotoGP aún no ha comenzado y los rumores de posibles cambios de asiento en la parrilla de la categoría reina para 2027 acaparan la atención en el paddock de Tailandia, donde este viernes empezarán a rugir las motos. Álex Márquez, actual subcampeón, afronta el curso con una Ducati de fábrica, consciente de que ello le otorga más oportunidades, pero también mayor responsabilidad. Aspira a dar el salto de calidad definitivo en el que probablemente será su último año en Gresini. Todo indica que el próximo curso lucirá los colores de KTM.

Sin querer entrar en detalles, el menor de los hermanos Márquez ha ironizado al ser preguntado al respecto en DAZN: "Cuando hay el mercado abierto... bueno, no está muy abierto", ha dicho entre risas, para proseguir "cuando está el mercado abierto hay un poquito más de nerviosismo, creo que este año es diferente. Todos mienten, todos mentimos, yo no sé nada, pero todos mienten. El 60% ya está cerrado", ha reconocido.

Más en serio, ha explicado como afecta la incertidumbre de futuro en los pilotos: "Eso creo que hará que todo el mundo, no es que sepa su posición, sino que no esté tan agitado, no se cometan tantos errores que se podían ver en años anteriores, donde el mercado hasta mitad de temporada estaba abierto", ha recordado.

Experiencia

"La pretemporada ha sido positiva, fuimos rápidos desde el primer momento en Sepang, y creo que podemos decir que hemos hecho un buen trabajo”, ha resumido el de Gresini en cuando a los test de este invierno, en los que lideró la primera tanda en Malasia.

"Este año teníamos más cosas que hacer y más piezas que probar, así que tuvimos menos tiempo para nosotros, pero creo que hemos hecho unos test sólidos. Nadie puede darse nunca al cien por cien por satisfecho, siempre todos queremos más, pero estamos bastante preparados para arrancar una temporada de 22 grandes premios, que será muy larga y complicada", ha señalado.

El objetivo para por mejorar, lo que tratándose del subcampeón implica luchar por el título en 2026: "Me siento más preparado, la pasada temporada el paso que dimos comparado con 2024 fue enorme y hubo muchas situaciones para las que no tenia la experiencia. Repetir un año como el pasado sería una gran temporada para nosotros, fue increíble, pero por supuesto siempre quiero más. Dependerá de nosotros mismos, estará en mis manos y en las del equipo poder dar ese paso”, ha advertido Álex

Tendrá que hacer frente a su hermano Marc y a rivales como Bezzecchi, Bagnaia o Acosta, entre los que parten como principales candidatos a pelear por victorias esta temporada. “Seguiremos con la misma mentalidad de ir carrera a carrera, la regularidad será la clave", avisa.

"El año pasado pasé situaciones que nunca había experimentado, luchar por el título, pelear con Marc y con otros rivales a los que yo antes veía de lejos. Fue extraño y en un momento de la temporada estaba pensando más en el campeonato que en centrarme en pilotar. Y es ahí cuando llegaron esos pequeños errores en Brno, en Balaton… Creo que esos son los errores del año pasado que no debo cometer esta temporada. Espero estar en la misma situación y tener la oportunidad de aprovechar la experiencia del año pasado", ha comentado.