Alex Márquez marca la referencia en MotoGP con Bezzecchi y Acosta cerrando el Top-3

Àlex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) marcó la mejor referencia en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, que se disputó en el circuito de Silverstone, y en el que el español Pedro Acosta (KTM RC 16) fue el único protagonista de una caída.

Como si quisiera representar un aviso para sus rivales, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), lesionado en Alemania y con unas últimas carreras en la primera parte de la temporada muy desalentadoras -no puntuó en las cuatro últimas citas-, se puso líder en su segunda vuelta con un tiempo de 2:01.600.

Pero la realidad le colocó en su sitio poco después al rodar el también piloto de Aprilia, el español Raúl Fernández, que esta misma semana ha renovado por dos temporadas con el equipo estadounidense Trackhouse Aprilia, fue el primero en romper la barrera de los dos minutos, 1:59.867.

Instantes después 'Tiburón' Acosta rodó en la misma milésima de segundo, pero por detrás llegó Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) para hacerlo en 1:59.436, con Raúl Fernández pegado a su estela con 1:59.705.

Por entonces, en esos minutos iniciales de la tanda libre, el líder del campeonato, Jorge Martín (Aprilia RS-GP), era decimoquinto y Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) sexto, aunque el de Aprilia se puso primero en la quinta vuelta con un registro de 1:59.372, con Marco Bezzecchi pegado a su rebufo.

Vuelta tras vuelta la situación fue cambiando con Alex Márquez, Raúl Fernández y Jorge Martín como los protagonistas más destacados en las primeras posiciones, pero todavía con más de media hora de sesión por delante y el pequeño de los Márquez líder con 1:58.692.

Caída de Acosta

No estuvo tan afortunado 'Tiburón' Acosta, que se fue por los suelos en la curva quince, sin consecuencias para su integridad física y cuando se encontraba en la octava posición.

El registro de Alex Márquez se mantuvo como referencia hasta el último 'time attack' de los pilotos, que comenzó más o menos a ocho minutos del final, cuando Marco Bezzecchi había conseguido ascender hasta la segunda posición y Acosta marcaba parciales de vuelta rápida para acabar tercero.

Ya con la bandera de cuadros ondeando en la recta de meta, los compañeros del equipo Trackhouse, el japonés Ai Ogura y Raúl Fernández fueron los únicos que se acercaron al registro de Alex Márquez, pero al fallar en alguno de los cuatro parciales del trazado, no lograron su objetivo de batir al vigente subcampeón del mundo de MotoGP.

Así, nadie pudo con Alex Márquez y su 1:58.692, lejos del récord absoluto que ostenta el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) desde el pasado año con 1:57.233, secundado por un Marco Bezzecchi que parece estar en mejor condición física de las que él mismo creía, Pedro Acosta, Raúl Fernández, Fabio di Giannantonio, Marc Márquez, Ai Ogura, Jorge Martí, Franco Morbidelli y Francesco 'Pecco' Bagnaia en las diez primeras posiciones.