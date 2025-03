Alex Márquez: "Marc tiene aquí un potencial extra"

El español Alex Márquez llega a Austin como segundo clasificado de MotoGP. Márquez asegura que llega en buen estado tras las dos primeras competiciones de la temporada. El catalán también destacó que desde el primer momento han tenido la capacidad de ser rápido con la GP24.

"Cada vez me siento más a gusto y cómodo con la moto y la verdad es que cuando la probé en Montmeló ya conseguí ser muy rápido desde el primer momento y cada vez voy sintiendo más el control de la moto", reconoce Alex Márquez.

Malos resultados en COTA

"Ni mal ni bien, el resultado no ha sido el mejor porque aquí siempre ha pasado algo. Por ejemplo, el año pasado con Martín tuve la caída en la curva 3, también hubo lío en la Sprint..." recordó Alex. "Además, estábamos perdidos a principio de temporada, así que hay que coger las cosas con pinzas" aclaró el piloto de Cervera.

"No se me ha dado mal, pero tampoco he conseguido un resultado bueno" habló refiriéndose al nuevo Gran Premio en Austin.

El exceso de confianza de Marc

"Creo que ese punto débil que ha dicho él lo tiene el muy controlado. Tiene mucha experiencia del pasado, y el punto débil que he mencionado yo no es ese" confesó entre risas en la entrevista a DAZN. Alex aseguró que confesará esa debilidad una vez su hermano se retire: "Seré un buen hermano, él sabe a qué me refiero".

"Sé donde nosotros tenemos que trabajar, este año he mejorado en curvas de izquierda. Entonces es bueno llegar a este circuito" explicó.

Los contrincantes al título

De sus rivales, Alex Márquez recordó que "Hay muchos pilotos que van muy rápido y todos sabemos que Marc tiene aquí un potencial extra, una ventaja, pero tenemos que centrarnos en nosotros mismos, no en como rinden los demás".

"Yo creo que Pecco está siendo inteligente y está esperando a su momento" comentó sobre el subcampeón del mundo. "Otros años hubiera cometido un error viendo a su compañero siendo tan competitivo, está esperando a los circuitos donde será rápido" concluyó Alex.