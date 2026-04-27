Àlex Márquez mantiene la racha en Jerez y lidera la sesión matinal de test

Apenas unas horas después de las emociones vividas en el GP de España de MotoGP disputado en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, la actividad volvió al asfalto del trazado andaluz para los test oficiales con 24 pilotos en liza. Después de las tres horas matinales, el más rápido fue Àlex Márquez (1:36.394), subido todavía en la ola de la euforía del fin de semana. Marc Márquez, tras su caída, se concentró en acumular rodaje, completando un total de 50 giros.

Después de la primera hora de test, Fabio DiGiannantonio estaba al frente de la sesión, con un 1:36.769, el mismo tiempo que el líder del Mundial, Marco Bezzecchi. Marc Márquez, por su parte, marcaba su mejor registro tras cinco giros, un 1:37.510 que lo dejaba en la duodécima plaza, situado entre las Aprilia del TrackHouse.

El flamante campeón en Jerez, Àlex Márquez, con apenas unos pocos giros en pista consiguió meterse en el Top-5 y superada la primera hora ya dominaba la tabla con un 1:36.394 conseguido en la vuelta 15. Por detrás se colocaba otro de los protagonistas del fin de semana, el francés Johann Zarco, a 0.2, con Pedro Acosta tercero. Di Giannantonio y Bezzechi se mantenían en el Top-5, aunque sin mejorar su crono, una marca que igualaba también Raúl Fernández.

Ese 1:36.394 le sirvió para cerrar la sesión matinal como el más rápido, seguido por Zarco y Pecco Bagnaia que firmó un 1:36.697 en su vuelta número 25. Marc Márquez se conformó con el octavo mejor registro, aunque fue uno de los que más vueltas acumuló durante las tres horas de tanda, con 40 giros. Solo fue superado por Bezzecchi, con 45, y el sudafricano de KTM Brad Binder, que realizó 41.