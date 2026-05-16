Álex Márquez se lleva un espectacular pulso con Acosta en la sprint de Barcelona

Álex Márquez está recuperando ese ‘flow’ al que se refería tras su triunfal victoria en Jerez. El menor de los hermanos de Cervera tiene un plus en los circuitos de casa y este sábado ha lanzado su primer aviso con un sensacional triunfo en la carrera sprint.

Hace un año, Álex vivió un domingo de gloria, al imponerse en el Circuit de Barcelona por delante de su hermano Marc, el gran ausente este fin de semana tras la doble cirugía (hombro y pie) a la que se sometió tras Le Mans. Mañana, el piloto de Gresini puede repetir si nos atenemos al ritmo que ha exhibido en el sprint.

Ya advirtió el viernes tras liderar los primeros libres , que “Ducati tiene moto”. Efectivamente, al menos en Montmeló, la GP26 es muy rápida en las rectas y se defiende en las frenadas, lo que permite a Álex volver a sentirse competitivo como lo fue en 2025, cuando se proclamó subcampeón del mundo.

Pedro Acosta ha arrancado en pole, por primera vez con una KTM en esa posición de privilegio desde 2020, y ha resistido muy bien en la salida. Morbidelli, segundo en parrilla, ha fallado con estrépito y Ález Márquez ha progresado para situarse a la estela del ‘Tiburón’, con Zarco tercero.

Cuarta caída de Martín

Raúl Fernández, crecido, ha escalado a la cuarta plaza, como mejor Aprilia, perseguido por Di Giannantonio y Jorge Martín. El madrileño les ha superado a ambos aprovechando, pero la alegría le ha durado poco.

Los dos le han devuelto el golpe y ‘Martinator’ se ha precipitado para intentar darles alcance de nuevo. En la curva 10 de Montmeló el madrileño ha perdido el control delantero y se ha ido al suelo, protagonizando su cuarta caída de un fin de semana que definitivamente está siendo un suplicio para él .

Álex Márquez ha necesitado solo cuatro vueltas para adelantar a Acosta, que también ha cedido momentáneamente con Raúl Fernandez. Pero en un final de infarto, el ‘Tiburón’ no se ha conformado con el podio y tras ‘cazar’ al de Trackhouse, llevándose a su rueda a Di Giannantonio, ha encarado la última vuelta al ataque. No ha bastado y Márquez ha podido culminar su primer triunfo sprint del año.

Di Giannantonio ha dejado sin recompensa a Raúl Fernández, cuarto al final y Zarco ha completado un top cinco con cuatro marcas presentes.

El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha terminado noveno, por lo que ahora su distancia sobre Jorge Martín es de dos puntos. El pulso sigue al rojo vivo, pero las Aprilia oficiales están obligadas a remontar este domingo en una carrera de emociones fuertes.