Álex Márquez lidera la primera sesión en casa tras una dura caída de Martín

Álex Márquez, confirmando su propio idilio con el Circuit de Barcelona-Catalunya, se llevó el mejor tiempo de la primera sesión de entrenamientos libres que se disputó en Montmeló en la jornada de este viernes. Jorge Martín, pese a una gran caída, terminó segundo a 0.349 del catalán, con Fabio Di Giannantonio a 0.044.

El trazado catalán amanecía nublado, con 14ºC grados en el ambiente y 30 en el asfalto. Unas condiciones distintas a las que se esperan durante el fin de semana, puesto que en la jornada de este viernes se espera que la lluvia pueda amenazar alguna de las sesiones. También se esperan temperaturas más bajas de lo habitual para esta época del año.

El primero en marcar la referencia fue Pedro Acosta, marcando un registro de 1:40.388. Marco Bezzecchi, ejerciendo de líder, le seguía, para después ser Martín quien, a los doce minutos de sesión, rebajó el tiempo a 1:40.331.

A falta de 18 minutos para el final, Jorge Martín sufría una dura caída en la curva 12 del trazado catalán, perdiendo el tren delantero de la RS-GP y impactando duramente contra los 'air fence'. Parecía de se quedaba algo aturdido el madrileño, campeón en 2024, pero podía levantarse por su propio pie y abandonar la graba junto a los comisarios. Volvió a pista para los minutos finales.

El mismo destino le esperaría tan solo unos segundos después a Pedro Acosta, que se encontraba tercero en la tabla de tiempos tras el mismo '89' y Diggia. Ondeó la bandera amarilla en el primer sector por su caída en la cruva 2 del trazado catalán, pero en el caso del murciano, pudo levantarse por su propio pie sin consecuencias aparentes. Reaparecía en el box de KTM a diez minutos del final para, poco después, ver caer a su compañero de equipo, Brad Binder, en la misma plaza.

Mientras tanto, Martín seguía primero en la tabla de tiempos, con Di Giannantonio a 0.044 de su mejor tiempo. Pasaban los pilotos por el box para llevar a cabo el último 'run' de la primera sesión del fin de semana, y a siete minutos del final, se reactivaba la acción en pista.

Golpe en la mesa del ganador del pasado curso

A falta de dos minutos para el final, Álex Márquez confirmaba su idiolo con este trazado, donde el pasado curso se llevó su segunda victoria en la categoría de MotoGP. Mejoraba el '73' el mejor registro de 'Martinator' para dar un golpe sobre la mesa al registrar un 1:40.021. Tan solo un giro después, con un ritmo endiablado, rebajaba su propoio mejor tiempo en 0.071 décimas. 'Diggia' se quedó a 0.044.

No mejoraron el resto de pilotos los tiempos de los tres cabeceros. Eso sí, gran parte de la parrilla estuvo comprimida en menos de un segundo. El reaparecido Maverick Viñales, recuperándose aún de la operación de hombro, fue 19º y el primero en rebasar la barrera del segundo (1.029 del líder).