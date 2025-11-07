Àlex Márquez lidera la primera sesión del viernes en Portimao

Sin Marc Márquez en pista, Àlex, su hermano menor, ha tomado como objetivo convertirse en el nuevo patrón de la categoría. El piloto de Cervera marcó el mejor registro de la sesión matinal del viernes en el Gran Premio de Portugal (1:39.145). Se quedó a 0.196 de él un incisivo Marco Bezzecchi, mientras Jack Miller situaba la descafeinada Yamaha en la tercera plaza en la tabla de tiempos al término de la sesión.

Pedro Acosta comenzaba dominando la jornada marcando el primer registro más rápido, que pronto le fue arrebatado por un activo Àlex Márquez, que ya fue coronado subcampeón en la carrera al Sprint de Malasia. El de Cervera se mantuvo en la parte más alta de la tabla durante prácticamente toda la sesión, mientras que el 'Tiburón de Mazarrón' perdía fuelle y terminaba noveno.

La primera caída del fin de semana en la categoría reina llegaba a 40 minutos del final, de la mano de Pol Espargaró, quien se topaba con fantasmas del pasado al volver a caer en el circuito en el que que sufrió una de las lesiones más graves de su carrera. El probador de KTM vuelve a la parrilla este fin de semana como sustituto de Maverick Viñales, lesionado en el GP de Alemania y que se encuentra recuperándose. Terminó la sesión en una meritoria quinta plaza pese a haberse ido al suelo.

Poco a poco, los pilotos se habituaban a las condiciones del asfalto, y era Johann Zarco el que asumía el liderato a falta de 34 minutos para el fin de la sesión. Fermín Aldeguer ascendía hasta la tercera plaza, demostrando que el título de 'Rookie del año' le viene como anillo al dedo. Finalmente, el murciano terminó cerrando el 'Top 10' en la sesión matinal, quedándose a cinco décimas del mejor registro de su compañero de equipo.

Honda, pasito a pasito

Ya en la primera sesión del viernes Honda demostró que va recortando distancias con el resto de marcas. Luca Marini terminó la sesión en la séptima plaza tras mostrarse muy activo durante la sesión. Joan Mir, a su estela, era octavo. Minutos antes, la realización del campeonato había mostrado a través de imágenes una novedad de carácter aerodinámico en el colín de la moto del italiano. Terminaron tres Honda en el 'Top 10', con Johann Zarco escalando hasta la cuarta posición.

Rozando el cuarto de hora final de acción en pista, Raúl Fernández, ganador de la carrera en Australia, sufría una dura caída en la curva 1 y su Aprilia terminaba impactando a una gran velocidad contra las protecciones del trazado luso. Pese a levantarse por su propio pie, el madrileño parecía aturdido tras los golpes recibidos en la caída.

Mientras, Àlex Márquez lideraba la sesión con el registro marcado en su séptima vuelta en pista (1:39.145). Algunos pilotos comenzaban a entrar en box para cambiar neumáticos y prepararse para la tanda final. En ese preciso momento, los comisarios comenzaban a ondear la bandera de lluvia, debido a unas nubes amenazantes que se posaban sobre el circuito. Falsa alarma. Se quedó en unas pocas gotas.

Bulega, más rápido que Bagnaia

Como suele pasar en los últimos minutos de las tandas cronometradas, hubo baile de posiciones en la tabla de tiempos. Finalmente, el '73' mantuvo la primera plaza, mientras Marco Bezzecchi ascendía a la segunda quedándose a 0.196 del primer tiempo, presentando su candidatura a la tercera plaza del Mundial, que aún se disputa con Pecco Bagnaia.

Precisamente, este último protagonizó una primera sesión más que discreta, confirmando que los problemas persisten en su lado del box. Terminó decimoséptimo a 1.161 del menor de los Márquez, e incluso rodó en un tiempo mejor su compañero de box en las dos últimas citas del calendario: Nicolò Bulega, recién aterrizado desde Superbikes. El italiano, que sustituye a Marc Márquez, terminó en la décimocuarta plaza y logró quedarse a menos de un segundo del mejor registro.