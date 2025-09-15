Àlex Márquez lidera la matinal de test en Misano

Este lunes el circuito 'Marco Simoncelli' de Misano Adriático es escenario de un importante test colectivo de la categoría reina de MotoGP. Y al término de la sesión matinal, que ha finalizado a las 13H horas, Àlex Márquez es el más rápido en pista, la espera de lo que ocurra esta tarde a partir de las 14:00 horas.

El menor de los Márquez comanda la tabla de tiempos con una mejor vuelta de 1:30.714 tras completar 30 giros. Le siguen el italiano Marco Bezzecchi con la Aprilia y su hermano Marc, líder del Mundial, con la Ducati oficial.

Los pilotos han vuelto a la pista después de un intenso Gran Premio de San Marino en el que Marc Márquez consiguió reivindicarse en casa de Rossi con un triunfo que le deja a solo tres puntos de su noveno título, que puede llegar en Japón dentro de dos semanas.

En boxes, muchas novedades, motos en negro y muchas miradas en las Yamaha, ya que sus pilotos de fábrica, Quartararo y Rins volverán a probar el motor V4 en el que llevan tiempo trabajando y que estrenó el viernes de gran premio el probador Augusto Fernández.

En Aprilia, Marco Bezzecchi, prueba un chasis que ya testó en el pasado con una configuración específica y que el equipo ha decidido reutilizar porque la moto ha evolucionado. Jorge Martín, por su parte, se centrará en aquellos aspectos que no se pueden probar durante un fin de semana de carrera, ya que aún está en fase de readaptación tras sus lesiones. El objetivo principal de 'Martinatotr' es perfeccionar cada elemento para poder estar regulramente entre los cinco primeros.

Test en Misano. Los tiempos a las 13:00 horas

1. Àlex MARQUEZ ( DUCATI) 1'30.714

2. Marco BEZZECCHI (APRILIA) 1'30.727

3. Marc MARQUEZ ( DUCATI) 1'30.871

4. Pedro ACOSTA (KTM) 1'30.898

5. Francesco BAGNAIA ( DUCATI) 1'30.933

6. Jorge MARTIN (APRILIA) 1'30.945

7. Luca MARINI (HONDA) 1'30.983

8. Fabio DI GIANNANTONIO (DUCATI) 1'31.003

9. Raul FERNANDEZ (APRILIA) 1'31.020

10. Enea BASTIANINI (KTM) 1'31.048

11. Franco MORBIDELLI ( DUCATI) 1'31.223

12. Fermín ALDEGUER (DUCATI) 1'31.266

13. Johann ZARCO (HONDA) 1'31.474

14. Miguel OLIVEIRA (YAMAHA) 1'31.510

15. Alex RINS (YAMAHA) 1'31.571

16. Maverick VIÑALES (KTM) 1'31.616

17. Brad BINDER (KTM) 1'31.752 2

18. Fabio QUARTARARO (YAMAHA) 1'31.781

19. Dani PEDROSA (KTM) 1'32.431

20. Somkiat CHANTRA (HONDA) 1'32.490

21. Jack MILLER (YAMAHA) 1'32.635

22. Michele PIRRO ( DUCATI) 1'32.800