Àlex Márquez y Jack Miller, sancionados para el GP de Hungría

Tanto Àlex Márquez como Jack Miller han sido sancionados con tres puestos menos en la parrila de salida para el GP de Hungría. Los dos pilotos sufrirán la penalización para las carreras al sprint del sábado y la larga del domingo en el Balaton Park.

La decisión de los comisarios de FIM se debe a que ambos pilotos molestaron a Pecco Bagnaia en su vuelta rápida en la Practice de este jueves tras discutir en medio de la pista y cortar la trazada del piloto italiano "y afectando directamente su progresión a la Q2".

El incidente ocurrió faltando menos de siete minutos para el final de la Práctica, entre las curvas 3 y 4, cuando los dos obstaculizaron la vuelta de 'Pecco' al conducir lentos en el circuito. En un primer momento, el piloto de la Ducati oficial centró sus recriminaciones hacia Àlex, pero Dirección de Carrera consideró que ambos tenían la culpa.

"Yo no he estorbado a nadie, ha sido Miller, que estaba en medio quejándose de mi, no sé por qué, porque debe ser más fácil echarme a mi la bronca", dijo Àlex tras la sesión del jueves. "La acción venía de atrás, del cuarto sector. Yo venía en vuelta y me he encontrado con Fabio Di Giannantonio parado, preparando su vuelta. Ahí perdió 0.4 segundos. Luego en la curva 1 y 2 Miller me había cogido rueda, no le he visto, intenté estar lo más cerrado posible en la curva 2. En su opinión le he molestado, yo no lo he visto así. Pero por mucho que te estes quejando a otro piloto, lo que no puedes es quedarte en medio, porque venía Pecco, pero yo estaba fuera de la línea, el que ha molestado ha sido Jack".

"Ahí se ha producido el desastre, lo de Pecco ha sido culpa de Miller, no mía", añadía el de Cervera.

Se tarta de la segunda sanción consecutiva para Àlex, que en el GP de Austria debió cumplir con una 'long lap' debido a un incidente en el GP de la República Checa con Joan Mir. Con esta penalización, el 73 se vio relegado de la tercera plaza que ocupaba a la décima tras salir del carril suplementario en el Red Bull Ring.