Álex Márquez, sobre su idilio con el Circuit: "Es como ir al parque, como los niños en el columpio"

Álex Márquez, que tiene su particular idílio con el Circuit de Barcelona-Catalunya, se ganó este viernes el paso directo a Q2 al terminar en el segundo mejor tiempo de la tabla, a tan solo 0.018 milésimas del mejor tiempo de Pedro Acosta. El piloto catalán

Fue un buen día a nivel de resultados para Álex, que también lideró la fría y nublada sesión matinal del viernes, marcando un registro de 01:39.950, dejando a Jorge Martín a 0.349 décimas tras la dura caída que ha protagonizado en la curva 12 del trazado catalán.

El '73' volvió a pilotar en uno de los circuitos que mejor se le dan, pero explicó que el 'feeling' no está siendo igual que el que sintió el pasado curso. "Es como los niños, ir al parque al columpio un ratillo", bromeaba el catalán ante los medios presentes en Montmeló, entre los que se encontraba SPORT. "Siempre estar aquí es un placer, es un circuito que me encanta. Es verdad que no he encontrado el 'flow' y el 'feeling' que tenía el año pasado, pero estamos cerquita y para mañana creo que tenemos algunas ideas para poder encontrarlo", expresaba el '73'.

Alex Márquez rodando en el Circuit / Dani Barbeito / SPO

"Ha sido un día muy raro, muchas caídas, mucho más frío del que teníamos el año pasado, grip como siempre muy bajo, así que mañana habrá que ver cómo evoluciona la pista y a partir de ahí, llegar a conclusiones un poquito más verdaderas", dijo el piloto de Cervera

Si el trazado catalán se caracteriza por algo, es por la falta de agarre que experimentan los pilotos. Un problema recurrente en este trazado y del que toda la parrilla se queja. "Es por la condición de la pista, que no te da mucha confianza. Cuesta meter temperatura en las gomas, confiar 100 por 100 en lo que va a hacer la moto. Es ahí donde estoy sufriendo, pero por lo demás me estoy sintiendo bastante bie Con bastante buen ritmo, con neumático blando trasero, y con el medio también. Buen día en general, pero para estar al nivel del año pasado, y ser claros favoritos a la victoria, aún nos quedan dos pasitos", expresaba.

Características cercanas a su pilotaje

El pequeño de los Márquez tiene muy claro por qué se le da tan bien Montmeló, donde el pasado curso consiguió su segunda victoria en la categoría de MotoGP. "Es rápido, hay que frenar poco, tienes que traccionar muchísimo... Y ahí se me da bastante bien. Será eso, pero tampoco es que llegue aquí y me encante. Simplemente, las cosas me salen más fáciles que en otros circuitos, como en Le Mans, donde tenía que forzar más", explicaba.

El '93' asegura que cree que hay un nuevo 'insider' en este trazado. "Es muy pronto para decirlo. Si quieres te doy un titular: de momento, KTM tiene más que todos. Pero hay que ver. Todo está muy igualado, estamos todos en dos décimas", sentenciaba el de Cervera.