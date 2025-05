Álex Márquez: "La historia de este año no va a cambiar por una victoria mía"

El Circuito de Jerez fue el escenario perfecto para que Álex Márquez se hiciera con su primera victoria en la categoría reina. El triunfo también consolidó la victoria 22 consecutivas para Ducati y la 200 para los pilotos españoles en MotoGP. Además, la caída de Marc le otorgó la primera posición en la clasificación general con un punto de ventaja.

La emoción de Jerez

En el primer día en Le Mans, Márquez fue preguntado por su estado físico y mental tras el intenso fin de semana en el trazado andaluz: "Pues emocionalmente bien, mi cuerpo no tanto. Físicamente fue un fin de semana duro por las caídas. Durante todo el fin de semana vas tirando por inercia y el lunes ya estaba sin fuerza. Además, durante la semana estuve en casa enfermo durante unos días. Un poco la resaca emocional y del cuerpo del fin de semana, luego llegas a casa y te das cuenta del bajón que tienes" comentó entre risas Álex ante los micrófonos de DAZN.

Álex recupera el liderato

El piloto español también aprovechó para recordar el buen trabajo hecho hasta el momento: "Tengo muchas ganas de empezar, más siendo líder. Ya hemos hecho 5 carreras, esta es la sexta y es la segunda vez que llegamos líderes, no está mal la temporada que estamos haciendo" añadió.

La primera victoria

La mayoría de pilotos admiten que la primera victoria es un punto de inflexión para mejorar el rendimiento, pero parece ser que para el líder del campeonato no han surgido cambios en su mentalidad. "Yo no lo he encontrado, no sé que pasa en mi cabeza que yo no encuentro el clic".

"La historia o la tendencia de este año no va a cambiar por una victoria mía o no. Marc el lunes demostró que estaba un paso por delante de todos y lo que no pudo hacer el domingo lo hizo el lunes. La tendencia será la misma y nosotros tenemos que seguir con nuestro campeonato yendo carrera a carrera" habló sobre el rendimiento de su hermano.

El test post GP

Tras el Gran Premio de Jerez, los pilotos de MotoGP se quedaron en el trazado para disputar una jornada de test durante el lunes. Los pilotos oficiales de Ducati si recibieron nuevas piezas para evolucionar la moto: "Cuando estemos en pista veremos si sacaron muchas cosas o no. A partir de ahí nosotros sacaremos el máximo del fin de semana" concluyó.

A pesar de los buenos resultados el 73 no recibió piezas nuevas para evolucionar la moto en los test tras el GP de España. Álex también recordó que Marc también lo merecía el año pasado y no recibió novedades por parte de la fábrica. Márquez deberá defender el liderato durante el fin de semana y cualquier resultado podrá generar cambios en la clasificación.