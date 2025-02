Álex Márquez, la gran sorpresa de la pretemporada

Álex Márquez está siendo una de las grandes sorpresas de la pretemporada 2025 de MotoGP. A bordo de su Desmosedici GP24, el de Cervera está demostrando que Marc no será el único de los dos hermanos que tendrá el foco de atención la próxima temporada. En Burinam, escenario de las últimas pruebas antes del arranque del Mundial, el menor de los Márquez volvió a ilusionar con dos sesiones de mucho mérito que elevan la expectación por su rendimiento a futuro.

El de Cervera lleva semanas avisando de que va en serio. Álex fue el más rápido en las tres jornadas disputadas en Sepang y este mismo miércoles ha vuelto a demostrar que al manillar de su Desmosedici GP24 se siente más cómodo que nunca. El de Cervera superó las condiciones extremas de calor en Tailandia y completó el mejor tiempo en la primera sesión con un 1:29:649 que ilusiona. Solamente su hermano Marc fue capaz de superarlo a lo largo de la jornada, un doblete de hermanos en lo más alto que sirve como aperitivo antes del inicio de la competición el 28 de febrero.

La 'mayor' sorpresa de la pretemporada

Quien precisamente no ha perdido detalle de la evolución de Álex ha sido su hermano Marc. A pesar de que el mayor de los Márquez arrebató al pequeño el mejor tiempo de la jornada de este martes, para el octacampeón del mundo la pretemporada del de Gresini es de un mérito descomunal. El de Ducati se ha deshecho en elogios hacia su hermano y ha valorado su enorme estado de forma antes del inicio de la competición.

Marc ha valorado los tiempos de su hermano tras la jornada en Burinam: “En Barcelona, él fue muy rápido. Después en Malasia intenté batirle, pero no fue posible. Él me batió en el simulacro de carrera al Sprint. Así que, para ser sinceros, y no es porque sea mi hermano, pero es la mayor sorpresa de la pretemporada", ha reconocido su hermano mayor. "Yo sé, porque le conozco, que cuando tiene todo controlado y tiene una moto que puede pilotar bien, entiende muy bien lo que necesita. Es capaz de pero lograr buenas sensaciones porque pilota muy rápido. No sólo en Catalunya, ni en Malasia... también aquí. A pesar de que es una pista completamente diferente, con muchas frenadas fuertes, empezó y estuvo siempre en el ‘top 3’ en ritmo de carrera y a una vuelta”, reconoció.

El de Gresini volverá a pilotar su moto esta madrugada del miércoles 12 al jueves 13 de febrero a las 4:00 horas. Será una gran oportunidad para que el menor de los Márquez vuelva a demostrar que puede ser competitivo con su Desmosedici GP24 a falta de dos semanas para el inicio de la competición.