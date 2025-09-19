Álex Márquez consigue la GP26 de fábrica para la próxima temporada

La temporada 2026 será la última en completarse con el vigente reglamento y a partir de 2027 se producirá uno de los mayores cambios de la era de MotoGP. Ducati sigue con el mismo objetivo de las últimas temporadas. Aunque no todos los pilotos de la fábrica italiana contarán con la nueva moto, el próximo curso habrá una moto oficial adicional en la pista.

Cuatro motos oficiales

En este caso, la próxima temporada habrá cuatro motos oficiales en la parrilla y las dos restantes serán GP25. Marc Márquez y 'Pecco' Bagnaia se quedarán con dos de las cuatro motos oficiales. Fabio Di Giannantonio se mantendrá también en el VR46 con la moto oficial, y Álex Márquez se sumará a los pilotos con la GP26.

Según indican los contratos entre la fábrica y los equipos de la categoría reina, la cuarta moto oficial debería ser para Franco Morbidelli (VR46 Racing Team), pero en Misano el equipo de Valentino Rossi renunció a la segunda moto oficial para el equipo.

“Es un honor poder competir con una moto de fábrica del equipo Gresini. El equipo ha trabajado impecablemente durante muchas temporadas, y creo que esto es una recompensa para todos, para mí y para todo el equipo. Es un paso más para alcanzar nuestros sueños y hacerlo aún mejor en 2026. Quiero agradecer a Nadia, al equipo y, por supuesto, a Gigi y a Ducati, quienes me hicieron sentir importante en todo momento" confesó Márquez en el comunicado oficial del equipo.

El paso adelante para el Gresini Racing

A pesar de la renuncia de la GP26, el equipo de Valentino Rossi mantendrá su postura de 'Factory Supported' tras la salida del Pramac de la fábrica italiana, tal como indicó 'Motorsport.com'. El problema en el Gresini Racing se presentaría con el contrato de Fermín Aldeguer, el 'rookie' no podrá tener en su segunda temporada una moto oficial tal como indica su contrato. Frente al problema, Ducati ofrecerá al piloto murciano una serie de contraprestaciones para no perjudicarle. El acuerdo entre la fábrica y el equipo italiano todavía está en vías de desarrollo para acordar el material del próximo curso.