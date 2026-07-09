Àlex Márquez, sobre su fichaje por KTM: "No ha sido fácil, pero si he tomado esa decisión es para crecer"

Àlex Márquez ha sido noticia en los últimos días tras confirmarse su nuevo destino. Después de meses de rumores el mercado de fichajes empieza a hacer los movimientos oficiales y el de Cervera ya ha sido presentado como nuevo piloto del KTM oficial junto al italiano Fabio Di Giannantonio. Un cambio desde el equipo Gresini que, según apuntó Àlex en la previa del Gran Premio de Alemania, era "necesario" para afrontar con garantías el próximo curso.

"Es un paso muy importante, el paso que quería para el año que viene, sobre todo por el cambio de reglamentación, no sabemos qué motos van a ir bien y tienes que estar en un equipo de fábrica para tener todas esas mejoras que van a venir durante todo el año", analizó sobre su fichaje por la escudería austríaca.

"No ha sido una decisión fácil porque en Gresini tenía todo el cariño, salvaron mi carrera en MotoGP", reconocía Àlex, que se mantuvo en contacto a diario con Nadia Padovani antes de tomar la decisión final. "Me dijo que lo entendía perfectamente, KTM vino muy convencida a por mi y eso me gustó muchísimo y por eso esta decisión", explicó. "Estoy convencido de que el proyecto puede salir muy bien y si he tomado esa decisión es para crecer", argumentó.

KTM ha oficializado el fichaje de Álex Márquez a partir de 2027 / @KTM_Racing

Respecto al estado físico en el que desembarca en Sachsenring tras su grave accidente en el Gran Premio de Catalunya y su caída en los libres de Assen, el de Cervera afirmó que se encuentra en óptimas condiciones. "Llego mejor, a nivel de huesos ya sin riesgo de recaer en una lesión y físicamente creo que este circuito me ayudará más que un Holanda que físicamente conlleva mucho estrés. Llego mejor y con ganas de fin de semana", analizó.

Con las mismas sensaciones que Àlex aterrizará en KTM el próximo curso Fabio Di Giannantonio. "No ha sido fácil por muchas razones. Este equipo me ha dado todo. Yo quiero darle todo de vuelta. Tenía que hacer una elección y al final hemos elegido ser la cara de un equipo de fábrica y eso será un nuevo episodio en mi carrera deportiva", explicó el italiano, que recibió una emotiva despedida por parte del VR46. "No sabemos cómo irá el próximo año pero si elegimos una cosa, luego tenemos que ir a tope con ello", apuntó respecto a su cambio de equipo, una decisión propiciada también por el cambio de reglamentación que entrará en vigor en 2027.

Nuevos retos para Mir

El lugar de Àlex Márquez en el equipo Gresini lo ocupará en el 2027 Joan Mir. El piloto balear, campeón de MotoGP en 2020, dejará el equipo Honda oficial en busca de reencontrarse con su mejor versión. "Después de cuatro años complicados aqui era el momento del cambio. El team gresini ha hehco un buen trabajo todos estos años y todos los pilotos que han ido allí, al margen de si han ido rápido, que han ido, se han podido reivindicar un poco, que es lo que yo busco, estar donde creo que puedo estar y sobre todo empezar el fin de semana sabiendo que voy a tener una oportunidad", explicó en la previa del Gran Premio de Alemania.

Joan Mir, junto a Nadia Padovani / GRESINI RACING / Europa Press

"No me arrepiento de las decisiones que he tomado en el pasado pero creo que es el momento de hacer un cambio. Tengo ganas de empezar el año que viene pero tenemos una temporada por delante y hay que acabar de la mejor manera porque aun me debo a Honda", zanjó al respecto.