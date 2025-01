Álex Márquez y Fermín Aldeguer, la esperanza azul de Gresini

Con el azul celeste como referencia en equipaciones y máquinas, el Gresini Racing Team se puso de largo en un escenario mítico para el mundo del motor como es el circuito de Imola. Ya sin Marc Márquez en la escuadra, pero con su hermano Álex y un 'rookie' de gran proyección como Fermín Aldeguer, los italianos se convierten en el tercer equipo en salir a la palestra, tras las presentaciones de Trackhouse y Aprilia.

"Fue un sueño tener a Marc Márquez", confesó la propietaria del equipo y viuda del recordado Fausto Gresini, Nadia Padovani. En Gresini hay grandes esperanzas para la nueva temporada de Moto GP, cuya primera cita será en Thailandia a finales de febrero y principios de marzo. Una campaña con nueva imagen y que si el año pasado basó su puesta de largo en el mundo del cine, en esta ocasión apuesta por poner música a los deseados éxitos transalpinos, con su mensaje 'The bright side of MotoGP'. Un guiño a aquel 'The dark side of the moon' que Pink Floyd lanzara en el ya lejano 1973.

La voz cantante la llevarán el mayor de los hermanos Márquez y el joven Aldeguer. Padovani lo tiene claro: "Tenemos confianza en Álex para que haga un buen año y Fermín es un talento que ha entrado en nuestra familia. Creo que traerá a casa buenos resultados".

Gresini Racing Team también presentó a las duplas en otras categorías. Así, Albert Arenas sigue en Moto2, este año con la compañía del surafricano Darryn Binder. En MotoE, los representantes de la escuadra transalpina serán locales. Matteo Ferrari y Alessio Finello repiten en la modalidad eléctrica.